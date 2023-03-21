台聚：EVA還在起飛期 估Q2優於首季

台聚今天召開法人說明會，副總經理吳銘宗表示，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）第1季因為有去年12月遞延的低價訂單，因此首季表現不會太好，但由於行情還在起飛期，第2季可望優於第1季。

台聚2022年受通膨衝擊終端需求影響，導致PE（聚乙烯）整體需求減少，另3月及7月工廠故障停車，影響EVA產能並衝擊銷售量，去年稅後淨利新台幣15.55億元、年減70%，每股稅後淨利（EPS）1.45元。

展望2023年第1季原料走向，吳銘宗指出，原油近期受歐美金融機構事件影響，引發短期下跌，預估在中國需求逐漸恢復、俄國原油因制裁導致供應日益困難及金融不穩疑慮解除後，價格將重新修正。

乙烯原料方面，裂解廠上半年安排大量檢修，加上中國下游新增產能逐漸開出，乙烯價格從年初低檔回升，但下游承接力不足，價格維持偏弱震盪；醋酸乙烯原料方面，中國廠商首季開出新產能，供應量相對充足，但日韓廠歲修加上中國解封帶動需求，價格有所支撐。

PE與EVA展望部分，吳銘宗表示，隨著多晶矽及EVA等成本價格下跌，光伏需求年初有回溫情形，EVA價格從1月開始往上，2月續漲，雖然3月漲幅縮小，但後市預期仍樂觀。

吳銘宗指出，至於PE市場需求持續低迷，加上中國新產能陸續投產，價格競爭激烈下，PE銷售會較辛苦；台聚會持續規廣高性能的EVA產品，並開拓高端市場客群。

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