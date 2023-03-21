轉機誘因來了？群益這樣看面板產業

WitsView 03/2023下旬TV面板報價續漲，動能來自於中國電視品牌廠618檔期相關訂單釋出；至於monitor面板、NB面板報價則均與03/2022上旬持平，原因則在於3Q22以來中國面板廠帶頭減產後供需狀況改善。

最近面板報價：

由於中國面板大廠減產效應發揮，03/2023下旬TV面板報價續漲，55吋4K Open-cell報價上漲3美元，漲幅為3.5％，03/2023上漲6.0％，動能來自於中國電視品牌廠為因應618促銷活動而建立庫存。

至於在IT面板的部分，monitor面板、NB面板報價均與03/2023上旬持平，原因在於自3Q22以來中國面板廠帶頭減產後供需狀況改善。其中，27吋monitor面板報價維持61.6美元，03/2023已止跌（02/2023跌幅已縮小至0.2％）；14吋Flat-LED NB面板報價則為26.3美元，報價自11/2022上旬迄今均持平開出。

表、03/2023下旬面板報價

資料來源：WitsView，群益投顧彙整

觀察面板市場供需狀況，多數面板廠2Q~4Q22連續3季壓低產能利用率，整體市場供給得以控制，然而，在需求的部份，TV面板需求受惠於電視品牌廠年底假期促銷相關訂單而轉佳，惟買氣並未延續至1H23；至於IT面板需求則持續受到部分品牌、通路業者先前考量缺櫃、塞港而建立的高庫存影響，且預估1H23仍須面臨庫存去化壓力。

再觀察各重要面板終端應用的市況，首先，在電視的部分，美國市況仍正向，已連續數個月出貨量正成長；新興市場需求則受惠於先前舉辦的世界盃足球賽刺激而轉佳；不過，中國市場2H22需求受到封控動作影響，包括「雙十一」等促銷動作的成效均低於預期，惟近期管制措施鬆綁，後續需求是否隨之回升則尚待觀察。整體而言，品牌、通路業者的電視庫存已在健康水準。

其次，在筆記型電腦、螢幕的部分，先前考量缺櫃、塞港而建立的高庫存為品牌、通路業者的沈重負擔，2H22品牌、通路業者積極促銷但成效並不顯著，即使庫存水準較1H22降低，但1H23仍須持續去化，預估市場需求須待2H23方得以回歸正常季節性變動。最後，現階段需求仍穩定挹注的終端應用包括車用、醫療等，然而，群益認為，能否延續至2023年則尚待觀察。

面板產業近況：

（1）根據研調機構TrendForce指出，由於工作天數較少、筆記型電腦品牌廠調整庫存，1Q23全球NB面板出貨減少至3,870萬片，QoQ-10.4％，YoY-45.6％，其中，消費性機種庫存去化狀況優於商用機種；然而，隨著中國618檔期相關需求增溫，筆記型電腦品牌廠庫存調整逐漸告一段落，預估2Q23全球NB面板增加至4,630萬片，QoQ+19.6％。此外，TrendFocre並預估，2H23NB面板需求有機會重回傳統旺季備貨節奏，原因包括預估美國升息步調放緩、歐洲通膨狀況改善、中國解封後總經景氣復甦等。

（2）根據韓國媒體首爾經濟、朝鮮日報引述研調機構DSCC資料指出，2022年全球高階電視出貨2,130萬台，預估2027年將增加至3,440萬台，其中，Samsung主導的mini LED電視（Samsung將LCD面板結合QD技術、mini LED背板的電視稱之為「Neo QLED」，至於「QLED」系列則僅採用QD技術，未搭載mini LED背板）2022年出貨約310萬台，預估2025年將增加至820萬台，4Q22Samsung的mini LED電視全球市占率為71％。此外，同為Samsung主導的QD-OLED電視2022年出貨量尚不及50萬台，但預估2025年將增加至130萬台以上。

結論：

由於中國品牌廠618檔期相關訂單開始釋出，報價自03/2023上旬開始走揚，且下旬續漲，加上預估包括Amazon每年6月的Prime Day在內的例行促銷活動需求將陸續增溫，有助於維持TV面板報價上漲動能，至於Monitor面板、NB面板報價亦有機會受TV面板帶動而走強，面板供應鏈業績展望隨之轉佳。

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