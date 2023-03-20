北市精華地標售案 開紅盤

平均地權條例修法完成後的第一場台北市精華地段土地標售案，開出紅盤。位於台北市蛋黃區的財團法人天主教瑪利諾會吉林路教會大樓，20日正式開標吸引9組投資人競標，戰況激烈，最後由一家非上市建商得標，為土地市場開出好采頭。

由仲量聯行代理公開標售的瑪利諾吉林會館，基地面積153.37坪，土地使用分區為第三種住宅區，被視為測試平均地權條例修法完成後建商進場獵地積極度的指標。此次標售案遊戲規則較特別，賣方不准透露標售底價，而20日雖然成功決標，但得標的買方也堅持不透露決標價格，外界無從證實實際決標價。

市場人士評估，這筆標售案底價約4.6億元、換算每坪土地底價不到300萬元，推算得標價格每坪約達319萬～320萬元，得標總價約4.9億元。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，這筆標售案在招標階段，就吸引約20組投資人領取標單，20日開標有9組投資人參與投標，搶標情形熱烈，顯示投資人還是看好台北市蛋黃區精華地段的不動產市場。

吳瑤華表示，儘管全台住宅市場的交易量，近期已出現微幅修正，但蛋黃區不動產價格不受影響，土地價格還是持續創新高。由於台北市蛋黃區幾無可開發土地，瑪利諾吉林會館是區域少見所有權單純的立即可開發建地，隨著吉林路周邊都更、危老案陸續發展完工，區域價值水漲船高。此外，瑪利諾吉林會館屋齡已屆50年，符合申請危老獎勵資格，可申請超過35％容積獎勵。

北市已無產權單純、可直接開發的素地，尤其在蛋黃區，幾乎只能靠都更、危老重建間接取得土地原料，像去年吉林路明台產險大樓，就被安宏公司以6.28億元買下，每坪土地成交價約373萬元。達欣斥資26.22億元，買下元大集團位於朱崙街、遼寧街口647.65坪土地，換算每坪約405萬元。

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