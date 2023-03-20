完工交屋量爆炸 這家獲利衝43％ EPS1.04

營建業老大哥國建（2501）去年拜完工交屋量大爆炸，及轉投資國泰健康管理獲利數倍成長所賜，合併營收創下6年新高，且連續7年站穩百億關卡；獲利則大幅衝高43％，稅後純益達12.08億元，年成長43％，每股稅後純益達1.04元、優於2021年的0.73元。展望今年，業績不看淡。

另外國建董事會並訂於6月9日召開股東會，並全面改選董事。

營建股老大哥國建，去年業績表現亮眼。在有4大案完工交屋，包括新北市總銷25億元的「國泰朋」，31億元的「國泰田」，18億元的「國泰悅」，及台中總銷28億元的「國泰Mega+」 ，合計完工交屋入帳量102億元的衝刺下，全年業績繳交出好成績。

國建在4大案完工下，去年在第四季營收逾88億元的助攻下，累計全年合併營收達167.92億元，年成長逾34％，已連續7年站上百億關卡。

累計全年國建稅前盈餘達16.87億元，稅後純益達12.08億元，年成長43％，每股稅後純益達1.04元、優於2021年的0.73元。

2023年國建將有三筆新案共約81億元完工交屋，加上飯店事業已經熬過疫情最嚴重的低迷時間，未來業績不看淡。

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