建德工業24日以每股19元上市掛牌

磨床大廠建德工業目前在手訂單能見度2～3個月，今年營收及獲利追求成長，24日將以每股承銷價19元，興櫃轉上市掛牌交易。

建德工業是前台灣區機器工業同業公會（現更名為台灣機械工業公會）前理事長盧基盛於1966年成立，生產龍門磨床、平面磨床、圓周磨床及圓盤磨床等產品，應用範圍涵蓋機械、國防、汽車、航太、電子、模具及醫療等領域，以自有品牌KENT拓銷海外市場。

建德董事長盧基盛年事漸增，交棒給而兒子盧國棟後，2008年營收規模達27億元高峰，之後卻因雷曼兄弟債引爆全球金融風暴，營運走下坡。盧國棟2010遭年大股東信東生技集團柯家撤換董座，盧基盛求助於外甥李金旆，經與柯家協商達成共識，盧基盛家族也同意退出建德經營，李金旆2013年正式出任建德董事長。

李金旆母親的娘家是高雄大社地主，他到日本拓殖大學念經營管理系期間，也幫建德日本子公司銷售工具機，對建德及公司產品並非全然陌生。返台後，李金旆一開始銷售日本保健食品，後來與食品研究所研發及設備生產，目前是白蘭氏等保健食品的代工廠，他還接手朋友經營不善的營造廠，並在高屏地區從事營造及建築業。

李金旆表示，他受他舅舅請託接手建德後，當時就有上市的念頭，並大刀闊斧進行改革，停掉很多不賺錢的業務，並將鑄件加工及主軸等零件改為廠內自製，將利潤留在公司。建德目前現金充裕，產業不景氣就低價大量買進滾珠螺桿等關鍵零組件，事先備庫存，等景氣好轉時，不怕搶不到貨。壓低成本，是建德毛利率維持40～45％，高於其他工具機廠主因。

建德去年營收約9億，EPS1.47元，董事會決議每股擬配發現金股息2.25977276元，參與上市前競價拍賣及公開申購的投資人也可享有現金股利，增資完成後，每股現金股息2元。

李金旆指出，工具機業普遍認為第一、二季景氣不好，下半年才會好轉，建德接單及出貨未受景氣影響，毛利率未下降，價格也未調降，第一季營運還不錯，可望優於去年同期。

李金旆表示，建德堪稱是機械超市，建德生產標準磨床為主，占比達8成，客戶看到現成機台，10天即可交貨，中小型標準磨床2～3個月交貨，大型機台交期6～8個月。目前在手訂單維持2億元，訂單能見度2～3個月。福裕被公開收購後，歐美客戶流向建德，比疫情前訂單增加1～2成，今年也規劃在台灣併購機械業。

李金旆指出，建德先後在大陸浙江杭州、江蘇南通購地建廠，杭州廠佔地萬坪，產能已滿載，南通新廠占地1.56萬坪，投資1,700萬美元建廠，產能需3年才達顛峰，屆時營收是目前兩倍，上看新台幣20億元。