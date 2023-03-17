羅智先：成本壓力還能承受 今年盡量凍漲

萬物皆漲，食品、通路龍頭統一（1216）集團董事長羅智先17日法說會指出，這兩年凍漲，今年還是有條件盡量凍漲，成本壓力還是可以承受，他說不會以原物料漲做為調價動機，那是有周期性的，原物料會不斷上漲的，團隊會從產能合理化、產品組合和行銷費用來優化，現階段談不到調漲。

羅智先在回應法人提問時指出，過去統一無論是大陸或台灣都沒調價，因為如果調價是因為原物料上漲關係「這種調漲會有相當的危險性」，就他認為，原物料價格長期來看絕對往上，且會有周期性的起起落落，如果因原物料漲價而調漲商品價格，等於是用品牌定位去處理周期性事件，會有很大問題。

他強調，統一會秉持商品跟消費者的連結與關係，將來調價與否，會有很多複雜因素，需要持續觀察，且強調統一產品定價是跟著品牌在走，不是因為原物料價格波動而去做改變，這是兩碼子事，調價部分要很謹慎思考；並在會後進一步，原物料調漲是否商品跟著調價，就當做是經營團隊的「壓力測試」，透過團隊潛在能力讓產能合理化、運籌商品力與行銷費用調整，今年能盡量凍漲，這點還是可以承受的。

對於法人詢問是否藉著新包裝進而提升利潤，羅智先表示，商品包裝都事先考慮好其品牌定位，並有最適合的容量，若要提升利潤，去改變包裝，會發現消費者比你還聰明，最好不要有居心不良的動機；至於改變包裝設計來提價，他說，消費者心中有一把尺，對於產品調價有綜合性的考量，畢竟大家只有薪水漲價沒意見，只要有商品漲沒人會Happy，所以用提升包裝並非好辦法。

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