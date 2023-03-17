亞泥：大陸市場今年可呈「季季高」

亞泥(1102)17日在法說會指出，大陸華中區農曆春節過後，市場發貨量增加，價格微漲，各家水泥廠庫容比降低，應可確定大陸水泥市場已逐漸從去年第四季的谷底攀升，亞泥中國今年全年營運應可呈「逐季走高」的格局。

根據亞泥的財報，亞泥大陸市場2022年水泥銷量減少12%、全年水泥均價比前年下滑15%。

2022年每噸水泥毛利更因煤炭價格飆漲，比前年降低了68%。

在大陸市場解封、各項工程恢復正常施工下，亞泥指出，從今年農曆節過後，大陸華中區水泥廠的平均發貨量都已攀升到70%以上，而庫容比都降到6成之下。

而亞泥中國主要的營業地區，無論是江西南昌、湖北武漢、四川成都、江蘇南京，每噸的價格都已在430-455元人民幣間。比去年第四季有多次的調漲。

亞泥指出，除了發貨量增、價格上漲外，針對供給側改革的管控，市場也提出增加錯峰生產天數的政策，來降低市場供給量以穩住景氣回溫。

亞泥認為，在大陸當地政策支持水泥市場供需平衡；加上大陸解封、放寬對房地產市場的管控，預期，各項基建、民間建築及房地產市場對水泥的需求將可逐漸增加。

因此，亞泥預期，今年大陸水泥市場的營運一定會比去年有明顯的改善，對母公司的獲利貢獻也會有一定幅度的增加。

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