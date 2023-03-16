金聯平價宅標案夯 逾3千標單搶107戶

雖然房市景氣轉冷，不過台灣金聯平價宅標案拉出紅盤，107戶標售一舉吸引3,135封標單，最終有86戶出脫；其中，位於桃園平鎮特力屋商圈的三房華廈是人氣王，共吸引273封投標單，中籤機率僅0.37％，機率與股票增資股抽籤一樣低。房仲業者表示，對平價產品的剛性需求強勁，房市並沒有想像中冷。

這次台灣金聯平價宅投標，就有五戶標的吸引超過100人投標，開標結果位於台北市的17筆標案全壘打，全數都有人投標，人氣最旺的是「南方莊園」社區3戶總共吸引207張投標單；另位於桃園市平鎮區中豐路、特力屋商圈的18年三房華廈，41坪總價約705萬，吸引高達273封投標單。

此外，宜蘭蘇澳中山路總價178萬房屋，及苗栗竹南科專六路、新北新莊西盛街、土城福安街等地都有房屋吸引逾百封投標，統計百人競標的熱門標的，總價帶約在677～1,338萬元間。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，此次台灣金聯平價宅標售仍維持3000標搶標的熱度，標脫率約8成，雖然比起過去2年9成以上的標脫率低，不過房市仍維持一定熱度，顯示只要價格合理或條件好的產品，仍可吸引自用客戶，以此次標案當成市場風向球來看，目前自用需求穩定。

曾敬德指出，去年下半年以來積壓一些觀望買氣，加上近期物價上漲預期增加，金聯推出的平價宅屋況不錯，價格合理且交易成本相對較低，剛好符合自用客的胃口，整體標售狀況以目前景氣來看，可以說結果相當不錯。