三商餐飲將申請掛牌 今年再增兩品牌

三商（2905）控股16日董事會決議111年財報不配息，子公司三商餐飲將申請掛牌，也是繼人壽、美廉社零售之後，另一獨立掛牌小金雞；根據統計，三商餐飲目前擁有三商巧福、拿坡里等六個餐飲品牌，全台店數386家，去年餐飲營收超越50億元，今年1月營收值春節連假長獲利破億元，預計再引進兩品牌，全年營收目標上看60億元。

因人壽事業拖累，三商控股除了近半年接連調整財務結構，且在去年底陸續處分原三商百貨門市自有資產，包括台南、基隆、花蓮、嘉義等；扣除人壽這一塊，三商行在去年民生零售、餐飲等營收仍呈正成長，包括三商巧福、拿坡里、美廉社、全家福鞋品全台據點已突破1,400店，其中美廉社所屬三商家購111年度財報，合併營收141.8億元小增1.4％，獲利5,529.4萬元較前一年大幅減少，每股稅後純益0.82元，擬配發現金股利0.73元。

至於三商餐飲旗下餐飲包括三商巧福、拿坡里、福勝亭等計有六個品牌，去年營收已超越50億元，全台家數計386店，以今年元月獲利更是達億元，預計還會陸續引進兩個新品牌，包括自創炸雞品牌等，預計全台家數有望突破400家，全年營收目標上看60億元。

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