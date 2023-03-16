華紙擬配息0.3元 下半年紙漿價有望反彈

華紙（1905）今（16）日法說會，公布去年每股賺0.41元，董事會決議擬配息0.3元。華紙纖維材料事業部總座陳瑞和表示，歐美廠商持續清庫存，若下半年景氣復甦、需求提升，紙漿、特殊紙價格將有機會反彈回升。

同時，華紙搶賺「綠金」，綠色能源、綠色產品雙管齊下，「益利」全回收食安用紙在穩定外銷歐美後，近期獲得數家國籍航空公司青睞，成為機上使用紙杯，並將攜手台灣速食餐飲協會，與5家連鎖早餐店使用並示範回收。

另外，以回收纖維製成的「牛皮紙膠帶」，目前在觀音廠投入生產，即將進軍包裝應用領域，作為物流快遞、日常封箱使用，在蓬勃發展的電商網購及包裝市場，提供環保包材新選擇，同步推進國際市場。

華紙去年合併營收236.51億元、年增7.35％，創歷史次高，但毛利率10.79％、營益率1.02％，略低於前年的10.9％、1.24％，歸屬母公司稅後純益4.45億元、年減8.66％，每股盈餘0.41元。

漿價從去年第二季開始走揚，全年平均漿價800美元，相較2021年每噸多了170美元，加上新台幣貶值，都讓華紙營收受惠。不過，木片、運費及能源成本漲勢明顯，同時全球景氣自去年第四季趨緩向下，衝擊後端供需，影響華紙全年獲利表現。

陳瑞和表示，去年第四季木片價格達最高點，短纖漿價從12月以來下壓，兩者今年以來逐月緩跌，但木片價格在3月已出現支撐。受庫存調整影響，華紙特殊紙上半年成長幅度雖不若往年，但也未見大幅衰退，若下半年景氣復甦，需求狀況可望較樂觀。

延伸閱讀

中美晶去年每股賺14.87元 創新高

同欣電車用前景佳 中信投顧續挺

不發股利＋減資 潤泰新再吞半根跌停板