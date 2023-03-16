中鋼4月和第二季內銷盤價 全面大漲

中鋼16日開出4月份和第二季內銷盤價，全面大漲，其中月盤價部份，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等7項規格產品，每公噸調漲800～1,000元；季盤價部份，包括棒線、鋼板等7大項規格產品，每公噸調漲1,500～2,000元，略高於下游預期。

中鋼今年4月份月盤及第二季季盤鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟展現復甦韌性，IMF今年全球GDP成長率由原預估2.7％上調至2.9％，同時上修歐美日中等國經濟成長預估。

中國解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，帶動需求持續回溫，IMF估計中國今年GDP成長率可望達5.2％，較去年3.0％大幅成長，且二月份製造業PMI指數亦擴張至52.6。

台灣二月份製造業PMI指數彈升至51.4，睽違七個月再度重回擴張區間，加上政府編列疫後強化經濟特別預算，輔以今年公共建設經費規模達6,000億元，加大台灣經濟向上動能。

用鋼需求方面，中國兩會後持續推動多項基建投資、振興房市、車市及家電等「擴大內需」政策，鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，用鋼需求增溫。歐美鋼廠供應吃緊、大幅調漲售價，激勵買氣回流。

汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，產業研究機構LMC Automotive預估，今年全球汽車銷量較去年成長6％至8,580萬輛，第二季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期。

鋼鐵供給方面，中國持續深化供給側改革，中鋼協統計去年中國粗鋼產量下降2.1％至10.13億噸，較2020年最高峰10.65億噸減少約5,177萬噸，三月初兩會期間中國主要鋼鐵大城唐山、邯鄲等地實施環保限產，西南地區則因缺水限電，加深鋼鐵供應疑慮。

歐美去年囿於能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上土耳其災後重建需求，拉高全球鋼材供需吃緊態勢。

原物料行情方面，鐵礦砂價格於每公噸125~130美元震盪走高，相較去年12月中旬上漲18％，且中國重返澳洲煤炭交易市場，冶金煤價格亦強勢維持於每公噸350美元之上，相較去年12月中旬亦上漲46％，加上特殊合金價格亦呈倍數大漲，使煉鋼原物料及合金投入成本大幅攀升，此外，BDI指數自2月中以來拉升160％，運費墊高推升大宗商品行情。

美國Cleveland-Cliffs、Nucor等鋼廠反映原物料成本高漲，自去年11月起連續八次調漲薄板（熱、冷軋）售價，累積漲幅超過每公噸617美元，其中熱軋流通行情更是突破每公噸1,250美元；歐洲熱軋流通價自去年十二月底以來亦上揚約每公噸180美元；寶武鋼廠四月份內銷熱冷軋出廠價每公噸調漲200人民幣（約29美元），鞍本鋼更是每公噸大幅拉漲300~400人民幣（約43~58美元）以上；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每公噸30美元，迄今全球鋼價漲勢已然確立。

全球主要經濟體在製造業築底回升之下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升。籲盼客戶掌握低碳轉型的國際趨勢，應超前部署於歐盟CBAM今年十月試行期前，加速啟動碳足跡盤查及節能減碳等工作，中鋼也將推出低碳鋼品並攜手下游客戶共迎綠色低碳轉型新商機。

考量煉鋼原物料成本高漲、國際匯率波動風險及進口報價相繼走揚，兼顧下游客戶接單報價競爭力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，針對4月份月盤產品，採循序漸進、合宜調漲方式接軌國際行情，提升下游出口議價及接單動能；第二季的季盤產品則依照下游產業結構差異及第一季降價幅度，並考量季盤產品因開盤時間點與國際行情累積漲幅之落差，分別予以適宜調整。

另自去年2月俄烏開戰以來，各項合金（鎳、鉬、釩等）價格飆漲，該公司體恤客戶於景氣低迷期間的艱困，過去四季以來均自行吸收，這次針對部分高合金含量的鋼品，恢復比照國內外鋼廠一貫作法，審酌適宜加價（Surcharge），仍尚未完全反映合金原料成本。

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