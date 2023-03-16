星宇4月首航洛杉磯 道奇快艇成合作夥伴

星宇航空（2646）今（16）日宣佈成為美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊2023年、美國職籃NBA洛杉磯快艇隊2023-2024球季的航空合作夥伴，將推出機上主題備品、頭等艙限量贈送道奇球票等，吸引熱愛體育活動的大眾關注，扎根洛杉磯市場，帶領更多人認識星宇航空。

星宇執行長翟健華表示，星宇4月26日將首航美國市場，此舉希望拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球迷們認識星宇，推廣自台北轉機前往更多亞洲大城市的飛航服務，將星宇機上的台灣在地優質品牌推廣至全球。

星宇同時宣布自6月1日起，台北-洛杉磯往返航班，將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時，獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，使旅客可以在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍。

此外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，若想感受道奇隊主場賽的熱血，星宇將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg表示，快艇隊非常榮幸與星宇航空合作，星宇航空的台北-洛杉磯新航線可幫助全世界的快艇迷們抵達洛杉磯，體驗洛杉磯熱情的運動文化及人文氛圍。

洛杉磯道奇隊全球夥伴關係資深副總Corey Norkin表示，歡迎星宇航空加入道奇的大家庭，也期待星宇的台北-洛杉磯新航線。道奇隊與台灣的淵源可追溯至2002年，曾簽下台灣首位登上大聯盟的選手，很高興且榮幸在多年後能首次與台灣航空公司合作，使全球道奇迷可搭乘星宇航空到洛杉磯體驗道奇球場的魅力。

星宇航空台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一週五班，並將於6月起增班為每日飛航。

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