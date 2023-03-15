影射高層賣股 星宇發聲明回應

針對媒體刊載星宇航空高層於2月期間賣股逾300張，影射星宇航空高階主管利用股價高檔，出脫手中持股，有炒股之嫌。星宇航空今（15）日鄭重聲明，此舉嚴重傷害星宇航空公司及員工之名譽，希望媒體及特定有心人事勿再挑釁和散佈不實訊息，煽動投資大眾，污名化星宇航空及傷害員工情感。

星宇表示，針對少數媒體於2月至今，星宇股價波動期間，多次公開公司高階經理人依法申報處份股票之資訊，近日進一步影射星宇高層利用炒股謀利，涉內線交易，頗有推波助瀾之嫌，已嚴重傷害星宇航空公司及員工之名譽。

星宇自2018年成立至2022年9月30日興櫃公發，歷經4次員工認股，共計有逾1,000名員工參與認股。員工所持股票為個人財產，員工有權利依法支配，公司無權過問、也無法干涉。媒體羅列各高階主管出售的自有持股，皆是公開透明的遵守相關法規進行申報，此乃員工個人權利，並無違法行徑。2月員工賣出持股僅共329張，相較興櫃市場每日數萬張交易量，實不足以憾動股價。

而媒體日前大肆渲染「星宇航空總機長洪世維配偶，於2月申報轉讓163張持股，獲利700多萬元」一事，更是與事實不符，該員於2月依法事前申報，至今並未出脫手中任何持股，何來得利之有，此為不實謠言，對員工實不公允。

星宇強調，公司歷經2年籌備、開航又遇疫情，在全體員工努力下，才有今日營運規模，且所有認股的員工，都是在疫情最嚴峻、前景艱難的情況下，仍願意相信公司、參與認股，進而從員工變成股東。對於員工的支持和共體時艱，公司由衷感謝。希望媒體及特定有心人事，勿再挑釁和散佈不實訊息，煽動投資大眾，污名化星宇航空及傷害員工情感。

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