決標！高鐵斥284億 向日立東芝採購列車

台灣高鐵（2633）董事會15日通過決議將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟（HTSC），預計將採購12組台灣高鐵新世代列車，採購金額約1,240.91億日圓，換算約新台幣284.63億元，雙方將盡快完成合約簽訂，採分批交車方式，推算首批交車時程最快將落在2026年第四季，2027年可望正式上線運行。

台灣高鐵表示，經綜合考量列車乘載率狀況，尤其以周末及疏運假期等尖峰時段旅運需求、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，以及部分投標文件不符規範要求而廢標。

台灣高鐵2022年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，並就各家廠商投標文件，依安全、技術、營運、財務及價格等面向綜合評估考量後進行審議。

台灣高鐵指出，經過與優先議約廠商多次協商，15日經董事會決議，決標予日立東芝聯盟，未來公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務，邁進企業永續。

以價格來看，台灣高鐵此次採購12輛新世代列車金額共1,240.91億日圓，換算新台幣約284.63億元，平均每輛列車斥資23.66億元，對比先前廠商開出50億元天價數字成功取得大幅調整空間。

根據合約規定，台灣高鐵12輛新世代列車預計簽約後42個月交車，業內人士指出，雙方簽訂合約仍需一段時間，估算2026年第四季會有首波交車，再經過8個月公司內部運行測試後，才會正式上線，亮相時間預估落在2027年。

台灣高鐵表示，特別感謝各界在本次新世代列車採購過程中給予的支持與協助，終能促成本案順利決標，使台灣高鐵未來能以更充足運能，提供旅客優質的旅運服務。

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