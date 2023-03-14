六都房地合一稅 前二月衰退

近年房市交易量縮，由於基期被墊高，因此買房增值和獲利空間相對降低，據統計，今年前二月全台六大都會區累計房地合一稅金額，比去年同期減少14.51％，不過新北市卻逆勢成長，年增率達13％，擠下常勝軍台中，坐上全台「稅收王」寶座。

近期房市買氣萎縮，買房獲利空間也跟著衰退。房仲業者指出，據財政部統計資料庫最新資料，今年1、2月全國房地合一稅收金額累計約37.1億元，較去年同期大減6.3億元，年減幅14.51％。隨著房市買氣降溫，又碰上去年房地合一稅基基期已高，導致獲利幅度大不如前，今年前二月房地合一稅收也罕見衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年雖然交易量已經萎縮，不過房地合一稅仍呈現年增的穩定表現，多數月份房地合一稅收都超過30億元，顯示雖然交易量縮，但2016年後買進的屋主與地主，不動產價格都有大幅增值，因而出現交易量縮、但房地合一稅收卻維持高檔不墜。

若以區域表現來看，全台六都當中，過去房地合一稅長期由台中市領先，不過今年前二月新北市超車，前二月稅收年增13％，以6.8億元擠下台中市的6.5億元，坐上「稅收王」寶座。

排名第二的台中市，稅收則是年減28％；第三名則是桃園市的6億元、年增13％；第四名是高雄市的5.7億元，年增7％；至於台南，衰退幅度最大，約2.3億元，年減幅度達44％。

曾敬德表示，從2016年後買進的不動產，已經開始有民眾符合6年400萬元免稅的優惠條件，房地合一稅上路後改變許多報稅模式，民眾可先做好財務規畫，甚至利用重購退稅等方式節稅。