海運何時回溫？長榮總座曝時間點

今年第一季海運景氣動向低迷，長榮總經理謝惠全釋出好消息，他表示，海運市況6月開始回溫，下半年轉佳。為了擴大營運規模及強化航線競爭力，長榮斥資約8億美元租賃九艘貨櫃船，預計投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

長榮今年前兩月合併營收449.22億元，年減59.94％，因大陸春節假期及疫情影響產線，導致貨量減少且運價也持續下滑，呈現「價跌量縮」。

謝惠全表示，第一季海運確實淡季很淡，估計運價即將落底，美西美東運價下修幅度開始變小，第二季略微優於第一季，從6月開始逐步加溫，量還是要看庫存去化程度。各航線市況，以美國線相對強，歐洲線持平，市場回溫關鍵在俄烏戰爭何時停止。

供給方面，謝惠全指出，環保法規上路後有望吸收約一成艙位，考量新運能加入，市場艙位供過於求，如果下半年需求回升，供需缺口縮小，海運景氣有望好轉。

謝惠全表示，為擴大營運規模及強化航線競爭力，子公司長榮亞洲為了向長榮海運新加坡公司租賃九艘貨櫃船，分別是四艘14,000TEU（20呎櫃）、五艘20,000TEU貨櫃船以及其中七艘貨櫃船的脫硫塔設備，計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益，投資總金額約8億美元。

針對同業去年第四季面臨虧損窘境，謝惠全表示，長榮自有船舶比例高且租船成本也低，平均單位營運成本優於同業，長榮對今年營運有信心。