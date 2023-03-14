歐洲第6個航點 華航7月開闢台北－布拉格

華航（2610）今（14）日宣布7月開闢台北－布拉格航線，是在歐洲第6個全新航點，將以A350客機執飛，每周提供兩個往返班次，是唯一由台灣直飛捷克的航空公司。歡慶歐洲新航點布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價27,160元起（未稅）。

華航表示，疫後旅遊復甦，赴歐旅客日益漸增，其中以東歐市場成長最快速，在亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前華航台北－維也納每周飛航四個班次，台北－布拉格則自7月18日起每周飛航兩個班次，屆時東歐航班將達每周6班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

位於東歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，有著波西米亞風情，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，被聯合國列為首座「世界文化遺產」城市。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

華航深耕歐洲市場40年，積極布建綿密航網，今年再插旗第6個全新航點布拉格，目前歐洲航點包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，每周將提供近30個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

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