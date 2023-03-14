遭影射內線交易 星宇執行長今按鈴提告

星宇航空（2646）執行長翟健華今日上午在委任律師林文鵬陪同下，至台北地檢署按鈴申告，針對特定人士利用網路社群平台進行輿論操作，影射星宇航空相關人員有內線交易之嫌，企圖混淆視聽，引發投資人恐慌疑慮，此舉已觸犯刑法及證券交易法等相關刑事犯罪，並嚴重損害星宇航空商譽及翟健華聲譽，星宇航空及翟健華表示，對此違法行徑絕不寬宥。

星宇航空今年西洋情人節股價噴發，從20元附近一周時間噴漲到50.5元，成為興櫃的飆股，但股價上下起落過大，引起市場關注，還有人成立星宇航空套牢自救會。近期並且有成員發文指出，翟健華推薦星宇股票，引發星宇航空的震怒，今天赴地檢署按鈴申告。

星宇航空再次聲明，公司為正派經營公開發行公司，自成立以來所有同仁均兢兢業業專注於航空本業發展，絕無炒作資本市場股價及內線交易行為，對於特定人士一再利用星宇航空興櫃時機，不斷散佈不實訊息，並透過網路社群帳號，煽動投資大眾，除惡意詆毀星宇航空公司及相關同仁外，更涉及企圖影響公開交易市場，星宇航空已正式委由林文鵬律師等對不肖人士採取嚴正的法律行動，以避免投資大眾受害，同時也呼籲投資人保持理性，切勿相信網路謠言，更懇盼偵查機關能迅速偵辦，強力遏止網路謠言繼續傷害企業及投資大眾。

（時報資訊 莊丙農）

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