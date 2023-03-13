萬海配息5元不如預期 網：阿榮瑟瑟發抖

萬海董事會今（13日）通過財報，去年每股純益33.17元、較去年每股純益42.35元下滑，第4季貼近損益兩平邊緣；此外萬海也決議配發每股5元現金股息，和前一年度每股10.5元股息和1.5元股票相比大幅縮水。外資今加碼萬海1,182張，由於配息5元和市場期待有所落差，網友大驚「丸子」、「棄海投明」、「我得跟陽明道歉」。

萬海公告去年營業收入2,589.53億元，營業利益1,179.23億元，稅後淨利931.28億元，歸屬於母公司業主淨利930.72億元，基本每股盈餘33.17元，不僅和前年大賺逾千億元、每股純益42.35元相比明顯下滑，對照去年前3季稅後純益931.12億元，每股純益33.18元，萬海第4季也呈小幅虧損。

事實上國內長期關注貨櫃三雄的法人曾透露，由於萬海去年第4季營收僅394億元，比第3季638億減少38.2%，而根據萬海第3季財報營業成本364.9億、營業費用21.9億，兩者相加將近387億，如此第4季單季營業利益僅剩7億。

且依照過去歷史經驗，通常第4季成本及費用都會比第3季高，加上去年第3季萬海受惠美元對新台幣升值6.7%，單季認列匯兌利益25.64億，但第4季美元對新台幣卻貶值逾3%，若其他條件不變，萬海第4季接近損益兩平邊緣。

萬海公告配息5元 網驚「是不是少打一個1？」

中華信評上月曾針對萬海發表看法，指萬海的長、短信用評等為twA、twA-a，信評展望「穩定」。在新冠疫情期間因飆升的實體產品需求及海運壅塞，使得運價費率創下歷史新高，公司在兩年期間累積較高的現金部位。中華信評認為，增加的現金部位大幅提升萬海資本結構，使其得以免於受到未來幾季運價費率進一步下跌的影響。

中華信評提醒，萬海目前仍可維持淨現金部位；假設綜合運價費率一旦驟跌90%以上、無法轉嫁至少60%的增加成本，其來自本業的現金流量將轉為負數，也將導致該公司產生淨借款部位。

萬海股價今以78.8元開出，股價最高到81.4元，最終收盤80.5元，以配息5元計算，殖利率6.2%，外資今加碼萬海1,182張。

萬海消息一出，網友受驚嚇，猛虧「賺33元配5元太神」、「有沒有搞錯，公告是少打一個1嗎」、「去年竟開始虧錢」、「今天上船的，巴比Q啦」、「是要留著後面配」、「說好的諾亞方舟」、「阿榮現在瑟瑟發抖，剩下他還沒開獎」。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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