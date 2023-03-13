股利大縮水!萬海去年獲利寫次高 擬配息5元

萬海航運（2615）今（13）日召開董事會通過去（2022）年財報，合併營收2,589.53億元、稅後純益930.72億元、EPS為33.17元，營收創歷史新高、獲利為歷史次高。其中，第四季受到貨櫃海運運價下跌的影響，出現單季小虧0.4億元。

萬海考量長期營運及資本支出，確保永續經營並因應未來景氣變化，預計配發現金股利5元，後續將提請股東會承認。以13日股價80.5元計算，現金殖利率6.21％。

萬海表示，去年下半年公司營運受通膨及俄烏衝突等地緣政治因素影響，已積極調整航線布局優化公司獲利，因此全年獲利仍有優異表現。

展望今年，萬海表示，根據SCFI指數趨勢，運價雖下跌但跌幅收斂，中國大陸解封後出貨需求在農曆春節後也逐步復甦，加上供應鏈轉移將產生更多運輸需求，公司會持續關注相關變化以滿足客戶需求。

（工商 邱莉玲）

萬海(2615)董事會決議股利分派，111年年度盈餘分配之現金股利每股5元，比前年度的每股配息10.5元及配股1.5元大幅縮手。

萬海並公告董事會通過111年度合併財務報告。111年營業收入2,589.53億元，營業毛利1,264.29億元，營業利益1,179.23億元，稅前淨利1,239.79億元，淨利931.28億元，歸屬於母公司業主淨利930.72億元，基本每股盈餘33.17元，較前年的賺逾千億元、每股盈餘42.35元下滑。

（ 時報資訊 財經內容中心 ）

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