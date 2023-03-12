允能申請展延若未過關 19億保證金恐全扣

達德行賄風暴後，風場近日也可能被開罰！天豐新能源承接自達德的雲林允能一期、二期風場，因為工程延宕超過1年半、1年，經濟部正在檢視其提出的展延申請，預計4月審查結束就會作出准駁決議。假設官方不同意展延，或未給予所希望的展延天數，允能提存的保證金19億恐被扣光還不夠。

允能一、二期屬於離岸風電第二階段潛力場址，共有80支風機，原定應在2020、2021年完工，後來經濟部給予一期風場展延到2021年6月份。但目前兩期風場仍只完成16支風機，達成率僅五分之一。等於到去年底為止，各延遲長達1年半、1年，目前看2023年要完成，也不樂觀。

除了允能，還有沃旭的大彰化東南、捷熱能源的海能風場，總共4座在提展延申請。因大彰化東南都已完成水下基礎，資料也齊備，獲得免罰機會比較高，允能、海能則恐無法輕易過關。

如果展延未過，開發商首先會被按月扣8％除履約保證金，罰滿1年還不夠，就會依照採台電「迴避成本」（化石燃料平均發電成本）的2元多來收購發電，將重擊業者。至第三階段最嚴重，直接撤銷風場開發權。

依照允能64萬瓩容量來說，兩期風場履約保證金約19.2億。如果不能展延，將全被扣光，甚至進到第二階段處罰。

據了解，天豐提出希望一口氣能展延到2024年申請。對此天豐未證實，只說已提報資料數據說明，工程延後確實是因為疫情、人力影響，屬行政契約中所允許的不可抗力因素。

經濟部能源局官員表示，依照合約，得有不可抗力、不可歸責原因，才會獲得展延，這需要有足夠證據支撐，不是業者希望延就可以延。預計3、4月就會召開審查委員會審議，屆時就會決定是否同意展延，或是依證據給予多少天寬限。

（中國時報 王玉樹）

延伸閱讀

允能風場大股東 將增資45億

允能風場風暴 經部祭天豐條款嚴控