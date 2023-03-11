六千怎麼花？飯店與餐飲業祭專案搶現金

行政院通過普發現金6,000元條例，財政部回應立委質詢表示，總統公告後一週內即發放，為搶攻此補助商機，除台北茹曦酒店、台北新板希爾頓酒店、台北遠東香格里飯店 、台北六福萬怡酒店，以及台北萬豪與桃園大溪威斯汀等觀光飯店祭出住案「搶現金」外，王品餐飲集團與君品Collection旗下VANTEL露營車亦推出優惠企圖分一杯羹。預料俟發現金日期確定後，各行各業都會搶食大餅，百業齊發、引發搶錢大戰。

疫後振興經濟，政府將普發每人現金6,000元，採登記入帳、ATM領現、郵局領現，以及直接入帳與特定偏鄉造冊等五種不同方式讓民眾領取。有別於過往的三倍券、五倍券，民眾「直接拿現金」，除可以消費的去處或購買的商品選擇很多，有些人更可能存下來，為此觀光飯店、餐飲集團提早在政府預訂的4月之前即發動促銷攻勢，希望搶得先機。

位於台北小巨蛋商圈的茹曦酒店一口氣推出多個住房專案，其中「春曦迎燦住房專案」為限時搶購優惠，即日起至15日開放預訂，每日限量6間。四月底前於週一連續入住尊爵客房兩晚只需2折6,930元，並可享館內自助百匯 SUNNY BUFFET 早餐買一送一優惠。而「春光明媚三人住房專案」同樣主打敦化北路一側的新房型，六月底前在酒店臉書粉絲專頁參加留言活動，入住三人房再享三客早餐每晚只要6,000元，同時假日不加價。

台北新板希爾頓酒店推出「『希』手同歡」住房專案，即日起至6月29日凡24小時前預訂豪華套房入住價每晚6000元，可享行政酒廊禮遇並贈送12張抵用券，包含6張500元住宿券，以及6張500元餐飲抵用券，抵用券總金額共6,000元整。住宿抵用券適用於房費折抵，餐飲抵用券可用於酒吧、自助餐廳、中餐廳之餐飲消費折抵。

台北遠東香格里拉今年訂下高營運目標，其中住房率75％、平均房價6,000元，住房目標營收7億元，都將比去年倍數成長，因此積極把握普發現金帶動的消費商機，在5月針對飯店住房，或五家餐廳及三家酒廊消費滿6,000元，即可獲得等值「餐飲大紅包」，共有6張1,000元餐飲抵用券，可於9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，預計這波回饋活動將為飯店帶來20％的業績成長。

台北六福萬怡酒店集結六福旅遊集團旗下品牌六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙，於3月1日起至6月30日推出「6,000元放大術」專案，消費者可以6,000元現金購買面額1,000元的現金抵用券6張，每張可做1,380元使用，可用館內敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等，專案並再加贈面額400元的優惠贈送券15張，現金總價值相當於增值2.3倍，標榜消費者現賺8,280元，積極爭取普發現金帶動的消費商機。

搶攻全民普發6,000元現金商機，台北萬豪酒店首度攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店聯合推出「豪享威風‧雙城假期」住房專案，自即日起至5月31日止限期打造二泊二食套裝行程，專案價12,000元，相當每人只要6,000元。平日入住台北萬豪酒店經典客房一晚，或是桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房一晚，入住當日即贈另一家酒店雙人平日住宿券乙張含早餐兩客，與美麗華摩天輪票券兩張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品。

王品集團搶普發現金6000元商機，旗下五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」，標榜加發6千元，3月15日前下載瘋美食App，即能免費兌換五品牌面額120元優惠券各10張共6千元，每人限領一次，憑券至門店消費，單筆消費滿千即可折抵120元且可累計)，等於現打88折。沒用完的優惠券還可轉贈同為瘋美食會員的親友使用。另即日起至4月28日到五大鍋物任一品牌，透過瘋美食App結帳，不限內用外帶消費滿千，可參加抽獎有機會帶走iPhone 14，。活動期加入品牌Line官方會員，還有滿千折120元優惠可領。

君品Collection旗下VANTEL露營車，自即日起推出平日「租一送一」4680元的超值優惠，可預定至5月31日止，可享有48小時的VANTEL露營車二日體驗。

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