航空四雄2月客運營收 躍進

運能恢復搭配市場轉強，推升航空四雄2月客運營收躍進，年增速8至37倍！長榮航空2月合併營收128.83億元、年增48.26％，其中客運營收80.55億元、年增11.27倍；華航2月合併營收126.71億元、年增18.64％，為近五年同期最高，其中客運收入70.84億元，年增8.66倍；星宇航空2月營收13.72億元、年增逾20倍，居歷史次高，其中客運營收12.17億元、年增逾37倍；台灣虎航2月營收8.02億元、年增逾19倍。

迎接解封後瘋旅遊商機，航空四雄全面擴大增班、復飛與新闢航點。華航針對東京、大阪、首爾等熱門航線天天飛航2班，3月26日起復飛台北-釜山，總計每周超過150班往返日韓；長程航線羅馬自3月26日起復飛，4月起維也納及倫敦增為每周5班，正籌備7月開航布拉格。

長榮夏季班表大增班，北美航線自5月15日起將達每周84班；歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭每周二班增為四班，屆時每周達32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。熱門的日本航線，長榮3月26日起桃園-大阪增為每日三班，4月更大舉增班，4月最多將達每周112班。

星宇航將於4月1日開闢台北-仙台航線，同時首度插旗北美首航台北-洛杉磯，航點將擴增至17個。另台灣虎航將於5月10日開航桃園-普吉航線，是繼曼谷廊曼後，飛往泰國的第二個航點，也是疫後首家直飛普吉島的國籍航空。

長榮航今年前2月合併營收280.62億元，年增45.07％，其中客運營收182.41億元、年增18.57倍，占比達65％，貨運營運則因價格影響走弱，但貨量維持高檔。

華航前2月營收276.5億元、年增10.89％。華航表示，貨運雖受全球經濟放緩、工作天數及訂單減少等影響，但持續深耕民生消費需求的載運，及半導體機台設備、汽車及零配件、季節性水果及生鮮等貨源，增裕營收。星宇航前2月營收28.95億元、年增逾15倍；台灣虎航前2月營收8.02億。