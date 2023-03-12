高雄地政局標地 房市測水溫

停標2季之後，高雄地政局將在3月15日恢復標售13標，總底價15.48億元的扺費地，這次除了第8標的86期市地重劃區面積約3007.26坪特定倉儲轉運專用區土地、以及，第9標大坪頂5號道路區段徵收區1138.78坪「住二」建地，其餘的土地面積都不大，因此，測水溫的態勢居多，「領標者多，投標者則要看開標結果」。

較特殊的是第11標和13標的土地，分別只有23.59坪和6.35坪，屬於農地重劃之後的「住宅」畸零地，因該種土地標售一定要有毗鄰土地的證明，脫標不成問題，有助拉升脫標率。

至於脫標金額的貢獻，端賴第8標和第9標的標售結果，因為，第8標的86期市地重劃區面積約3007.26坪特定倉儲轉運專用區土地，每坪底價約24萬元，總底價達7.21億元。

由於高雄市區內欠缺類似產品，加上每坪底價只有24萬元，而且基地方整，旁邊就是購物中心，有捷運站，距離小港國際機場也近，對於有意發展航空、海運、企業總部、物流倉儲的使用者，具有一定吸引力。

至於第9標，面積1138.78坪，是這次標售最大面積的住宅用地，總價2.62億元，換算每坪約23萬元。

潛在便宜貨是位於楠梓區的第10標581.12坪「特住區」，每坪底價才17.05萬元，不過，便宜當然有其原因，該地剛好就在楠梓與燕巢交界，屬於未開發的地帶，交通和生活機能欠佳，有緣人標得之後，需要時間的等待。

據了解，由於高雄地政局已有半近未標售抵費地了，因此，此次標售抵費地詢問者，仍然眾多，領標者也不少，只是「投進去的標單有多少？」目前還很難說的準。