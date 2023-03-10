長榮航2月營收128.83億 客運年增11.27倍

1月農曆春節長假旺季已過，長榮航空（2618）2月合併營收128.83億元，月減15.13％，但年增48.26％，特別的是2月客運營收達80.55億元，年增11.27倍，客運大躍進。進入後疫情時代，長榮航全面動起來，各航線加速增班。

長榮航前二月合併營收280.62億元，年增45.07％，其中客運營收達182.41億元，年增18.57倍，占比達65％，貨運營運則因價格影響走弱，但貨量則維持高檔水準。

迎接後疫情時代，長榮航擴大布局，夏季班表積極增班，北美航線自5月15日起將達每周84班，其中洛杉磯、舊金山皆為每日三班，西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多皆為每日一班。

歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭將由每周二班增加為每周四班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時每周將達32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

兩岸航線除了北京、上海、成都三航點外，亦規劃陸續恢復廣州及杭州航班。東南亞航線自3月30日起，開航桃園-克拉克每日1班，自4月12日起將達每周140班。

熱門的日本航線，3月26日起桃園-大阪增為每日三班，4月1日復飛桃園-小松，提供每日一班服務，桃園-仙台也由原本每周四班增為每周七班，4月12日起桃園-成田增為每日三班，4月28日桃園-福岡增為每日二班，4月份最多將達每周112班的飛航服務。

此外，長榮航因應潮流，推出競標升等服務，符合資格的旅客在前七日至60小時能以競標方式升等至上一艙等的機位，系統在起飛前50小時結束競標並後續通知結果，以優惠的差價享受更頂級的服務。

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