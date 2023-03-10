台驊:手上現金滿 未來十年每年最少配4元

台驊投控（2636）去年下半年配發現金股利5元，2022年全年盈餘分配現金股利10.17元，台驊董事長顏益財指出，目前未分配盈餘高達30億元，手上現金滿滿，還未加上OCI將近10億元的潛在資本利得，至少未來10年每年還可以分配4元，股息會讓股東相當滿意。

顏益財表示，第2季假使美國升息趨緩、庫存去化，且全球減碳新規範，世界經濟有機會軟著陸，海運運價第3季有反彈機會。面對台驊今年營運，可以說「驚濤駭浪起、船過水無痕」，他認為，今年會是先蹲後跳，年底回頭來看會有驚無險。

陽明已經公布去年度盈餘分配維持20元，顏益財表示，去年跟今年狀況不同，今年是較辛苦一年，波濤洶湧、充滿挑戰，因此船公司要持盈保泰，才能安心度過，也不用擔心虧損跟交通部要錢，所以體諒陽明保留現金，而且以昨日收盤價來看，殖利率高達29.8％，是不錯投資標的，不能太貪心跟苛責。

目前台驊OCI還持有陽明20,301張，平均成本只有17元，這次陽明配發20元，已經是零成本，未來還可以伺機處分挹注資本利得。台驊這周公告處分3,600張陽明，是否不看好接下來除息行情，他解釋，這部分是陽明去年以來逢低承接，屬於短期投資，有獲利就處分對公司獲利也不無小補，如果未來有機會仍會逢低加碼，他認為，現在投資陽明風險不會太大。

（時報資訊 莊丙農）

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