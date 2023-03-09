築間新品牌絵馬別邸 台中首發

築間餐飲集團看好台中燒肉市場的潛力，推出全新燒肉品牌「绘馬別邸」，全台首店插旗台中精華地段－水湳經貿園區中平路上，採租地自建方式，不惜砸下上億元重金打造占地超過百坪、座位數達80個的燒肉餐廳，主打日式精緻燒肉套餐，搶食台中頂級燒肉市場。

歡慶「2023年世界棒球經典賽（WBC）」睽違十年後重返台中舉辦，自3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，築間餐飲集團旗下品牌台中分店受邀加入官方特約優惠商店。其中，全新燒肉品牌「绘馬別邸」推出3月10日至12日，憑中華隊出賽票根同享88折優惠，再加送「WBC隱藏菜品」1份；試營運憑VVIP邀請函同享88折優惠，邀全台球迷一起為中華隊加油。

築間餐飲集團表示，「绘馬別邸」用餐座位分為開放式及半開放式的包廂，整體空間設計以日式木質為鋪陳，大氣且沉穩的風格，打造靜謐雅致空間，主推日式精緻燒肉套餐，有別於目前築間餐飲集團旗下個人鍋物、個人燒肉及吃到飽的用餐方式，採全新套餐的型態區隔，提供餐飲市場更多元的消費選擇。

築間進一步表示，「绘馬別邸」品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成，即為「绘馬」含意。

而「绘馬別邸」提供高質量原肉與海鮮、在地蔬食，以簡單的調味，呈現食材炙燒後的本真美味，無論硬體或軟體，每一環節都細膩獨到，遞送顧客對美食旅程的心願與食材品質的最高寄託，傳達「绘馬」的品牌精神。

「绘馬別邸」台中水湳店營業時間從上午11時到凌晨4時，連續17小時不打烊；菜單有雙人及三人套餐供選擇，套餐內容有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，多達50種以上的品項選擇，雙人套餐從1,680～4,280元，分五個價位區；至於肉品選擇包含「松板豚」、「肩胛小戰斧」、「羽下千層」、「日本A5和牛」等超過16款精選肉品都可品嚐到。