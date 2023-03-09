永豐餘搶當包租婆 狂掃商辦

永豐餘集團跨足房地產投資、開發，全台獵地搶當「包租婆」！近日房仲圈傳出，永豐餘備妥銀彈，鎖定北部都會區、南部都會區和科學園區的A辦、商辦為投資標的，由集團旗下永豐餘建設開發主導規劃，兩大操盤手為董座駱秉正（也是永豐餘投控總座）與董事、永豐餘第三代何奕佳。

房仲圈透露，永豐餘目前鎖定北市信義路鼎泰豐旁的信義華廈大樓、南京松江的商辦大樓、內湖堤頂大道廠辦等北部都會區精華地區商辦、A辦大樓。對此，永豐餘不予置評。

法人分析，永豐餘轉型為投控集團，在通膨、升息趨勢下，布局精華地區A辦、商辦，短期可購入後出租，享有穩定收益率，中長期則放眼危老都更增值，自行開發興建。再者，永豐餘旗下還有生產事業，因應未來擴廠需要，也有儲備土地資產的考量。

大約2年前，永豐餘董事會曾決議擬砸下近12億元，購入新北土城區土地約2,398坪，希望與比鄰的永豐餘逾4,000坪自有土地連成一氣，可惜消息提早曝光，破局收場。

何奕佳也是永豐餘何家旗下如誼實業投資的和田生活的董事，和田去年推出首個建案，位在北市中山北路的節能生態宅「和田生活THE GREENHOUSE」，訴求「從農田到餐桌的好宅」，頂樓有一座屋頂農場，很快銷售一空。

永豐餘希望興建好宅與綠建築，結合自然生態、能源再利用，並應用生產紙類累積的循環經濟經驗與智慧，提供水氣電自給自足，除了做都會生態住宅，也計劃做大場域的商業開發，應用不動產投資信託REITs，採只租不賣、共享經濟模式。

永豐餘建設開發目前資本額18.86億元，除了房地產投資與開發，也擔負集團龐大土地資產活化計畫。法人估，百年永豐餘土地價值逾百億元，未來開發利益可期。

據了解，永豐餘在全台擁有近10個閒置廠房、倉庫與多筆土地資產，法人估廠房與土地總面積可能逾10萬坪，包括約4萬～5萬坪的台中豐原老紙廠，上萬坪的桃園南崁倉庫、台南廠與高雄廠等，在北市中山北路、寧波西街，新北土城、台中中港路等不動產。