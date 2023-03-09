仍與俄羅斯合作? 友嘉總裁親上火線澄清

媒體報導烏克蘭國防學者質疑友嘉集團仍與俄羅斯合作的說法，引發友嘉集團總裁朱志洋不滿，今（9）日澄清，俄烏戰爭爆發之後，友嘉集團嚴格遵守美國經濟制裁規定，全面停止出口設備至俄羅斯，關掉俄羅斯辦事處，也不再提供售後維修服務及零件。

媒體引述在我國防安全研究院駐點研究的烏克蘭學者溥猷立所言，依烏克蘭經濟安全委員會資料，在俄國發動全面侵略前，友嘉集團提供俄國650台高精度機床，包括受制裁的俄國國防承包商JSC Tactical Missiles Corporation（戰術飛彈集團）、MKB Fakel（火炬機器製造設計局）、中央科學研究院Burevestnik等。這些企業為俄軍開發及製造火砲、飛彈及防空系統。友嘉去年3月22日公開表示，全面停止對俄出貨，迄今未能確認友嘉確實暫停在俄國活動及合作。

此一說法讓朱志洋深感不滿，認為茲事體大，親上火線說明。朱志洋表示，友嘉集團在俄烏戰爭前，全球工具機事業只銷售三軸機設備給俄羅斯企業，作為民生工業之用，從未提供五軸工具機展設備至俄羅斯，由德國FFG Werke在俄羅斯設辦事處。俄烏戰爭爆發後，友嘉集團就要求旗下子公司不能將設備銷往俄羅斯。

朱志洋強調，友嘉集團賣給任何國家設備，都與客戶簽不得使用在國防或軍事用途，更不得轉售。俄烏爆發戰爭，美國對俄羅斯實施經濟制裁，我政府今年也將工具機列入禁止銷往俄羅斯及白俄羅斯規定，友嘉集團早在去年俄烏戰爭後全面停止出口設備至俄羅斯，也關閉FFG Werke俄羅斯設辦事處，不再提供售後維修服務及零件，停止與俄羅斯所有合作。

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