台驊去年每股賺18.03元 全年配息10.17元

台驊投控（2636）通過2022年財報，全年營收282.18億元，年減22％，營業利益25.37億元，年減41％，稅後淨利26.42億元，年減34％，每股盈餘18.03元，每股淨值為61.7元。2022年股東會修改章程通過盈餘配發得以每半年配發一次，2022年上半年度盈餘分配現金股利5.17元已於2023年1月初除息，本次董事會通過配發2022年下半年現金股利5元，累計2022年盈餘分配現金股利10.17元，現金股利發放率為56.4％。

台驊擬透過子公司上海台驊貨運代理有限公司，於上海自貿區設立100％全資子公司，並透過新設子公司向母公司收購子公司T.H.I. Singapore PTE.LTD.全數股權，並於人民幣5億元額度內進行增資，以整合及拓展國際市場業務。

近來許多製造業者積極投入智慧製造與重新部署供應鏈，東南亞是許多國際製造業者的佈局重點之一，而新加坡除成為製造業進入東協市場的入口，也朝向發展高階智慧製造中心邁進。企業對新加坡物流的需求也日益增加，新加坡以物流中心為導向設置新加坡自貿區，在自貿區內設有樟宜貨運中心和機場物流園，吸引了全球知名的物流公司在此設置區域總部。台驊目前在台灣及上海設有營運總部，未來也考慮將新加坡定位為東南亞區域營運總部，以整合及拓展國際市場業務。

（時報資訊 莊丙農）

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