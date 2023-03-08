搶進綠能售電 裕隆集團成立新鑫電力公司

兩大汽車集團相繼跨足搶進綠電售電領域，繼和泰車（2207）設立和潤電力，裕隆（2201）旗下新鑫（6871）8日也宣布成立新鑫電力公司，正式進軍綠電售電業務。首座儲能案場將於下半年投入台電電力交易平台。

裕隆集團旗下企業金融公司新鑫跨領域積極布局再生能源產業，累計自有太陽能光電案場建置超過300座，總建置容量已達100MW（百萬瓦）。除持續擴充太陽能光電案場外，新鑫再申設成立「新鑫電力」，進軍綠電售電業務；並積極布局儲電系統建置，首座儲能案場下半年可投入台電電力交易平台，新鑫同步推進「發電、售電、儲電」三大業務，加速擴充綠能事業版圖。

因應RE100全球再生能源倡議，新鑫表示，申設成立「新鑫電力」進軍綠能售電市場，將開發多元性的綠能供電來源，協助再生能源發電者及企業用戶在模式新穎的綠電交易中，能克服複雜的電力轉供程序，成為淨零碳排、能源永續的ESG助攻手。

在儲能方面，新鑫表示，第一座儲能案場與國內知名重電機廠－華城電機合作，於東部編定工業區建置容量dReg 4MW的儲能系統，以減少停機維修之風險，確保設備穩定稼動。

新鑫表示，第一座儲能案場可望於下半年投入台電電力交易平台，提供調頻備轉服務，將有助於提升台電電網可靠度，維持電網穩定。展望未來，2024年則併網輸電級儲能案場，參與台電電力交易平台「增強型動態調頻輔助服務（E-dReg）」，屆時發電加儲電裝置容量將達400MW。

新鑫為國內首家專業經營商用車融資租賃之公司，並於2021年完成公開發行，近年來積極策略轉型，現已成為跨足商用車、設備買賣、企業資融、微型企業、太陽能發電等產品的全方位企業金融公司。

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