台驊賣3,600張陽明股票 處分利益1.21億元

高現金殖利率題材發酵，台驊投控（2636）逢高調節航運股，今（8）日公告處分陽明海運（2609）持股，交易日期從去年3月16日至今年3月8日，交易數量為3,600張，每股平均價格為92.77元，交易總金額近3.34億元，處分利益達1.21億元。

迄目前為止，台驊仍累積持有陽明逾2.05萬張，金額達13.59億元，持股比例0.59％。

台驊表示，目前持有陽明的股票多數為參加私募與增資買進，平均取得成本為每股約22元上下，若陽明今年配息如市場傳言估計在22元以上，將變成零成本。

稍早，台驊董座顏益財曾多次表示，台驊投資航運股，會持續逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕。

航運股高現金殖利率成為台股焦點，陽明將公布去年財報與股利，營收創高、獲利與EPS可期。由於中央政府預算書露餡，加上參考陽明前年股利發放率，法人圈估算，陽明有可能配發現金股利22～23元，以8日股價66.3元計算，現金殖利率高達33.18％～34.84％。

法人表示，陽明近日進入量縮盤整走勢，8日外資由買轉賣，技術面63元能守穩可偏多看待，雖市場靜候股利公布、殖利率可期，但基本面仍要看歐美景氣復甦而定，現在大陸製造端問題不大，而是全球貿易量萎縮。

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