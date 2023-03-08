無人機防禦系統遴選結果 經濟部公告

為加速提供國防戰備所需之量能，針對國防部所提出之2類3款無人機防禦系統，由國科會協同國防部、經濟部及中科院等共同成立「無人機防禦系統遴選作業指導小組」，辦理系統整合主導廠商遴選作業，並且2023年2月8至23日期間召開遴選審查會，遴選出4家優選廠商，包含捷恆科技、創思達科技、創未來科技、雷昇科技等。遴選審查過程皆依廠商投件提出之計畫書，以及欲開發之無人機防禦系統，進行遴選與審查，審查過程皆以公平、公正方式進行。

經濟部獲得國防部提供之選商規格後，於2023年12月20日起進行為期一個月共計30天的公告，期間同時受理業者的申請提案。公告內容敘明審查重點，同時廠商須依照國防部所訂定之2類3款無人機防禦系統細部規格進行開發提案；業者所提出的申請開發計畫，也必須對公司治理、專業技術能量、品保能量、相關產業實績等項目具體呈現。

選商作業於2023年1月19日完成收案，共計有9家廠商領取規格書，其中正式提出計畫書申請計7家。這7家業者進入遴選審查委員會再經由國防部、經濟部與國科會共同成立的遴選指導小組，就廠商計畫書所提擬參與開發之無人機防禦系統進行評分及遴選作業，最後選定優選廠商。經濟部已將遴選結果正式函送國防部，提供國防部進行後續採購作業。

無人機防禦系統遴選作業著重在國內業者系統整合能力之提升，系統整合主導廠商可聯合國內業者共同提案，並於計畫書中載明具體分工項目。遴選作業會以主導廠商系統整合能力、有無過往實績、關鍵模組研發在地化等評選依據，作為是否優選之綜合評量。政府藉由本次無人機防禦系統遴選，配合目前積極推動之軍用商規無人機釋商，期帶動國內整體無人機產業共同成長，提升企業參與我國國防研發自主，達到國防與經濟加乘效益，完善無人機產業發展環境。

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