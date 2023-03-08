荷包哭哭 油蛋米肉全都漲 出國玩貴近3成

通膨壓力難抑，主計總處昨天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43％，17項重要民生物資中，有雞蛋、沙拉油、米、豬肉等9項單月年增率超過5％，儘管春節因素淡化，CPI有回落跡象，但仍處於偏高水準。值得一提的是，疫後旅遊需求大噴發，國外旅遊團費漲幅高達28.27％，推升娛樂服務費價格。

主計總處昨日公布物價概況，因農曆春節連假帶來的暫時性漲價因素消退，2月CPI漲幅回落至2.43％，不像1月的3.05％那麼嚇人，但今年前2月CPI平均漲幅仍達2.74％。官員坦言，外食費、房租、娛樂服務等價格具有僵固性，使得短期物價難降，漲幅仍高。

至於哪些項目漲最多？2月CPI七大類組成項目中，食物類大漲4.29％，其中蛋類受供給減少及飼養成本提高影響，漲了11％，但這還不是最嚇人的，沙拉油、調理油漲17.35％，肉類也因飼養成本提高，價格上漲5.13％，油蛋米肉皆漲，帶動外食費上漲3.85％。

最受疫情連動的是教養娛樂類漲2.11％，主因是防疫措施放寬，休閒娛樂需求增加，根據主計總處查價，國外旅遊團費漲28.27％、旅館住宿費6.91％、遊樂場入場費漲5.07％，進而帶動整體娛樂服務費漲5.23％。

主計總處專門委員曹志弘說，國際原物料價格下滑，減輕輸入性通膨的壓力，2月油料費也轉呈下跌，但房租、外食費持續上漲，進而推升整體CPI漲幅，加上疫後解封，國人休閒娛樂需求明顯增加，墊高相關服務價格。

曹志弘分析，隨著國際景氣降溫，有利於國際農工原物料價格回穩，從數據來看，國內輸入性通膨壓力逐漸減輕，加上俄烏戰事是去年2月底爆發，致去年基期較高，現階段原物料價格飆漲淡化，3月後物價漲幅將趨緩。

至於CPI能否壓回「2％防守線」，曹志弘分析，除了觀察外食費漲勢有擴大跡象，也要關注房租是否還會有第二波漲租，以及疫後娛樂服務需求是否續熱，根據主計總處預測，未來3季CPI仍會落在2％左右的偏高水準。

油蛋米肉皆漲，會否推升外食價格？王品集團昨日首度表態，王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，雖食材成本持續增加，但現階段不會有漲價計畫，將透過管理來調節成本，並以品牌升級吸引新客群，達成業績目標。

（中國時報 黃琮淵）

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