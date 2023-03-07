中鋼看鋼市「只會月來月好」

中鋼7日參加國泰證券舉辦的法說會，中鋼財務副總經理楊岳崑表示，鋼市目前沒有負面的消息，只會「月來月好」，至於中鋼推動興建電爐煉鋼是為了迎合世界潮流，但強調現仍僅止於評估與規畫階段。

中鋼7日股價上漲0.30元、收31.10元，成交量1.7萬張。

法說會上針對法人關切的鋼市前景議題，楊岳崑表示，近來中國大陸粗鋼減產政策不變，加上各國鋼廠大幅減產，全球鋼鐵供應緊縮，受惠於大陸解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，加上煉鋼原物料成本急遽上揚，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。

楊岳崑指出，美國與歐洲鋼市強勢反彈，其中美國熱軋自去年11月低點至今，累計每公噸漲幅超過210美元，且歐洲熱軋每公噸也上漲超過160美元。雖然去年下半年鋼市普遍低迷，但最近伴隨通膨舒緩、大陸解封及俄烏戰爭利空鈍化等三逆風轉向，鋼市進入U型反轉，今年上半年市況可望維持向上趨勢，且正如中鋼董事長翁朝棟所講的－鋼市只有越來越好。

針對因應碳中和，推動高爐改造，加採電爐煉鋼一事，中鋼則表示，減碳是國際趨勢，中鋼將透過「短期減碳，中長程先低碳再零碳」的十大路徑，逐步達成2050年碳中和目標。短程減碳方面，中鋼規劃以再生能源及提升能源使用效率為減碳主軸；中程四大路徑是以高爐添加還原鐵、高爐噴入富氫氣體以取代煤的使用，並透過鋼化聯產以及增用廢鋼的方式逐步達成，希望於2030年減碳22％。後續更將持續投入電力化、無碳燃料、捕捉封存、全氫能冶煉製程等四大路徑，以期在2050年實現碳中和目標。