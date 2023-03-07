亞泥擬配發2.3元股息 估今年表現勝去年

亞泥（1102）董事會7日通過2022年財報，稅後純益120.16億元，年減20.25％。每股稅後盈餘EPS 3.63元。

亞泥董事會7日也決議，今年每股將配發2.3元現金股利。以亞泥7日股價收盤44.55元計，現金殖利率5.16％。

亞泥指出，2022年營運衰退主要是主要生產原料的煤炭價格飆漲，加上大陸市場也因當地水泥價格下跌，出貨量因疫情而減少，造成去年營運衰退。

在香港掛牌的亞泥（中國）2022年業績出爐，營收96.14億元人民幣，年減18％，獲利人民幣4.2億元，年衰退76.2％。

對於今年的營運，亞泥指出，國內水泥價格維持在高檔，加上科技廠辦建案增加、前瞻計畫預算成長，且，各轉投資事業如嘉惠電廠等企業營運穩增長，預期今年的表現會比去年好。

至於在大陸市場，根據大陸水泥網統計，大陸全面解封，大陸各水泥廠的庫存已逐步下降，加上各地執行錯峰生產政策持續，且當地解封後基建工程復工率提升，水泥市場在農曆春節過後呈「價漲量增」。

其中，亞泥大陸主要營業區域所在的西南與華中地區需求較旺，市場預期，亞泥中國今年上半年的營運將會比去年同期有兩位數的成長。

下半年則一向是水泥產業傳統的旺季，亞泥指出，兩岸水泥市場下半年的表現會比上半年好。加上轉投資事業在下半年也都會進入營運高峰，因此，亞泥2023年全年的營收獲利應是不看淡的。

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