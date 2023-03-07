王品憶當年 首店開幕晚餐僅來7位客人

王品集團創始品牌「王品牛排」成立30周年，7日在台北中山北路店發表品牌新店裝、新制服、新菜式，並推出30周年慶促銷活動，歡慶「三十而立」。

王品集團自1993年在台中文心路成立王品牛排第一家門店，至今集團旗下在兩岸已有32個餐飲品牌、逾400家連鎖門店，是台灣最大連鎖餐飲連鎖集團。

30年前的台灣，吃牛排是一件「高檔奢華」享受，用餐禮儀又比中餐繁複，許多消費者望牛排館卻步，王品集團董事長陳正輝曾在內部會議中回顧指出，王品第一家店第一天晚餐只來7個客人，比服務人員還少，「心情真的很忐忑。」

王品牛排選擇最精華的第六至第八對肋骨的牛肉，以獨特中式風味的牛小排，打出「一頭牛僅供6客牛排」的口號，標榜以精心調理的美味牛排，搭配高雅的裝修、精緻細膩的服務態度，雖然一客牛排要價680元，但消費者還是趨之若鶩，成為當時台灣人慶生、就業升職、考試高中等不同族群聚餐歡慶的熱門去處。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，30年來，王品牛排以「款待心中最重要的人」的服務訴求，至今累積服務超過2,300萬人次，同時超過百萬名饕客享用過王品牛排的經典菜色「中式風味牛小排」。邁向下一個階段，王品牛排特別邀請台灣知名設計師汪俐伶團隊打造新制服，保留王品牛排標誌性的紅色，同時以更簡約、更具現代感的設計，展現餐飲人專業。此外從菜色、店裝都推陳出新，希望讓顧客感受到「經典與創新」全新氣象，以及品牌歷久彌新、與時俱進的精神。

邁向新里程，王品牛排亦推出多樣全新主餐包括「澳洲和牛佐海大蝦」、「王品牛小排佐松露菲力」。今年4月更將首度推出「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐。

慶祝「三十而立」，王品牛排並邀請壽星同慶推出「1993盛開的玫瑰」生日慶活動，即日起至4月10日期間，1993年出生的客人到店消費1,790元套餐並出示證件，即可免費升級任一款1,990元主餐。非壽星則可在4月30日前到店消費兩客套餐，並出示品牌官網優惠畫面，款待價值688元的「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」乙1份。

此外，慶祝30週年，王品牛排經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」搖身變為「熔岩巧克力雪糕」，外層花生脆粒搭配黑巧克力融心醬，濃郁迷人，即日起於全台7-11獨家限量販售，3/14白色情人節當天，到全台王品牛排門店消費套餐即免費款待乙份。

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