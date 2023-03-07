台灣瀧澤手握單 工具機展秀新機

台灣瀧澤科技去年營收及獲利雙雙飆史上新高，7日舉行50周年慶，並在台北國際工具機展發表主軸車銑複合機UX-2000等6款新機型，希望瀧澤品牌CNC車床未來持續成長。

台灣瀧澤總經理戴雲錦表示，智能製造、智慧機械、數位轉型及ESG，是瀧澤科未來四大營運發展目標，瀧澤科目前在手訂單2個多月，去年接單高峰已過，今年營收拚持平。

瀧澤科因應碳中和、淨零減碳的發展趨勢，今年參加台北國際工具機展，展出綠色智慧機械，訴求以高精度和節能的解決方案，幫助顧客生產現場的脫碳。瀧澤科這次推出6款智慧新機，搭載瀧澤自行研發的智能化軟體，涵蓋能源監控、加工優化、加工監控、友善操作介面及遠距維修。

瀧澤科表示，工具主軸車銑複合機UX-2000機型，強調具備一機多用途，可取代由銑床、車床、齒輪加工機、量測系統等組成的多機生產線，減少工程換線數次，大幅度降低碳排放量，並可提升稼動率與降低加工精度誤差，搭配下動力刀塔設計可進行雙刀具平衡切削，縮短加工時間，可4+1軸同動加工，是一台高度工程集約的車銑複合機。

瀧澤科這次參展首度展出15″高剛性車銑複合機LA-350Y，搭載與日本大廠相同等級的瀧澤自製一體式齒輪箱，提供重切削所需的高扭矩，縮短難切削材料的加工時間同時降低碳排放量，全軸向硬軌設計具有廣泛的Y軸行程、配有動力刀塔功能及3種加工長度可供選擇，是對應中大型複雜零件加工所開發的車銑複合機。

戴雲錦指出，今年通膨及俄烏戰爭等外在環境變數仍在，況且依日本工具機協會資料顯示，最近日本工具機接單似乎有下滑跡象，大陸防疫解封後，有助刺激經濟，希望第三季之後接單慢慢回升。

瀧澤科表示，瀧澤科今年資本支出新台幣近億元，主要用在添購設備；規劃在台灣現有廠房擴充產能。

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