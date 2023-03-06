這檔報酬率0他喊賺 4大夯股東紀念品一覽

2023年股東會紀念品該如何選，繼開發金宣布今年發放晶鑽杯後，大魯閣、聯電也都宣布今年股東會紀念品吸引目光，永豐金證投顧業者統計，有4大類為股民最受歡迎紀念品，但因為有些公司如王品，已調整成「最後過戶日」後才公布紀念品，提醒對特定公司有興趣的小股東，記得提早下單。

每年都因股東紀念品發放而掀起話題的大魯閣，去年因為發放價值超過2,800元股東會紀念品，讓小股民在網路發文，說自己在股價18元時買入1股，後來縱使出場報酬率是「0」，但因為拿了太多紀念品，所以還是覺得「賺爛了」。大魯閣今年股東會紀念品再加碼，今（6）宣布送800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1」券，價值超過3,200元，且買1股就能發放，以今天收盤價18.45元計算，只要購買1股不到19元就能換到價值3,200元紀念品。

另外擁有83萬名股東的聯電，每年股東會紀念品也因別出心裁甚受網友期待，今年宣布推出和台灣本土知名文創品牌咖波貓、UMC的聯名款愛地球碗組，包裝盒還可以再利用成面紙盒及撲滿，由於具環保及療癒效果，讓網友眼睛為之一亮。

友達送米、系統電瑞士刀、福邦證伊莎貝爾櫻花皂 受到股民期待

此外，目前已公布的股東會紀念品有：友達台灣產製真空包裝米600克、聯鈞珪藻土洗漱墊、中鋼構的悶燒罐、東和鋼鐵不鏽鋼環保餐具、系統電11用瑞士刀、光群雷棉柔濕紙巾、福邦證伊莎貝爾櫻花香皂3入組、兆勁防疫消毒酒精瓶、開發金晶鑽杯、尖點馬卡龍捲尺等等。

永豐金證投顧整理出網友公認最熱門的股東會紀念品，分別有4種：

第一、 紀念品發放超大方公司（估計價值在100元以上）：例如中鋼去年的「精緻鈦One戶外型環保餐具」；王品3,000元抵用券及今天剛宣布的大魯閣。

第二、 每年必發股東會紀念品的公司：配息穩定，且年年發放紀念品的金融股，如永豐金、華南金、元大金、開發金、中信金；另外還有生技公司，偏好發放保健食品及補品，如杏輝、葡萄王、精華、中纖、中天。

第三、 投資報酬率CP值最高的公司：多以超商商品卡為主，網友認為這類卡等同現金，相當便利，進5年贈送超商商品卡的公司有美利達、旺宏、敦泰、菱生、宇隆、銘異。

第四、 發放實用性高的股東會紀念品：像是衛生紙、廚具、隨行咖啡杯，如正隆、山隆、信邦、大同、聯電等。

至於股東會紀念品領取有2大技巧，永豐金證投顧表示，技巧1，建議「在股東會召開前62日」成為公司股東，但要注意，有些公司先公布股東會召開時間，但揭曉今年股東會紀念品的時間可能已經來不及下單，所以若有特別鍾情每家股東會紀念品，記得提早下單。

此外，由於多數公司不會主動向零股股東寄出開會通知書，零股股東記得主動打電話去股務公司申請補單，才能領到紀念品。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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