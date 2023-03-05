迎2023工具機展 上銀及友嘉等集團備戰

台北國際工具機展6日登場，機械公會估可創造20億美元商機

台灣機械工業公會與外貿協會合辦台北國際工具機展6日登場，是疫後首發重量級專業展。友嘉、東台、上銀及程泰等工具機集團全面備戰，友嘉集團展前已陸續接獲歐美汽車業逾2億美元訂單。機械公會樂觀預估，現場及後續接單，可創造20億美元商機。

貿協指出，2023年台北國際工具機展是台灣邊境解封後，最大規模的國際專業展，也是今年國際工具機展首發。友嘉集團、上銀集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團、遠東機械、台達電、台灣瀧澤、油機、高明、大立、銀泰、三鋒、慶鴻、協鴻等台灣廠商報名，國外有日本發那科、MAZAK、THK、德國西門子、海德漢、蔡司及創浦等，總計逾千家國內外廠商參展，使用近6,200個攤位。

貿協表示，2023年台北國際工具機展將鏈結全球工具機生態系，參展廠商都緊扣最熱門的環保及減碳議題，展出綠色節能、智慧聯網、彈性製造、數位模擬四大趨勢的機台、產品或技術。貿協接獲越南、土耳其、印度等國外買主報名組團來台參觀。

機械公會統計，超過3,500位國外買主登記，國內參觀人數預估4.5萬人，希望參觀人數超越上一屆。

友嘉集團向來是台北國際工具機展使用攤位數最多的業者。這次以「智慧賦能．綠色永續」為題，集結國內外9大品牌，展示12台高端機種、2條自動化產線及1台模型機，為客戶提供綠色節能的整體解決方案。也邀請美加、英、義、波蘭、丹麥、智利、日本、澳洲及新加坡等東南亞等國代理商來台。

友嘉集團總裁朱志洋指出，友嘉集團這次展出，都是集團併購歐洲工具機廠技術授權台灣友嘉及台灣麗偉生產的機台，代表台灣生產品質已達原廠要求。今年美國市場接單破紀錄大好，先接獲美國引擎大廠採購1.4億美元設備，再追加1,500萬美元訂單，2023年起分三年出貨。德國三豪華車及國民車品牌，從去年下半年迄今持續下單，義大利超跑車廠也採購設備，累積訂單上億歐元。

東台表示，東台以自動化、智慧化、複合化、零碳化、服務化、新產業、新製程等五化兩新為概念，協助客戶邁向數位轉型與零碳轉型的雙軸轉型。