看好綠能 兩大線纜集團積極卡位布局

華新及大亞兩電線電纜集團看好離岸風電或太陽能光電廠等綠能產業前景及商機，積極卡位布局。華新搶離岸風機海底電纜商機，計畫與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB（NKT）合作。大亞集團則相中太陽能電廠大有可為，持續在台南興建地面型或漁電共生的太陽能光電廠。

華新瞄準離岸風電第三階段區塊開發需要海底電纜，2022年向高雄港租地，興建海底電纜廠，2月24日董事會通過將與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB（NKT）簽署海底電纜技術授權及服務合約。

華新表示，雙方將合資設立華新能源電纜系統，資本額新台幣30億元，華新出資27億元，持股90％、NKT以技術作價，取得10％股份，生產離岸風電高壓輸出電纜及中壓交流海纜，預計2025年底試產，2027年開始營運。

大亞集團指出，大亞集團看好再生能源等綠電商機，近年積極建置地面型及漁電共生太陽能電廠電，2021年3月出資9億多元，併購大同集團旗下志光能源，接手志光能源位於台南的漁電共生太陽能電廠案場，總建置容量120MW。

大亞集團主管指出，志光能源第一期太陽能光電廠建置容量85MW，去年11月已掛表，但等取得電業執照，以目前台電太陽能電廠躉售電價1MW為580～600萬元，一次性認列電費收入5億多元，第二期建置容量35MW，原本規劃今年底前掛表，目前尚未動工，工程進度延宕，將延至明年上半年掛表。

大亞集團預估，大亞集團未來太陽能光電廠總建置容量至少240MW，每年電費收入13～14億元。

此外，大亞集團旗下心忠電業，在台南學甲興建總建置容量76MW的地面型太陽能電廠，由聚恆科技負責建置，大亞集團還成立博曜電力、大亞儲能科技兩公司，負責綠電銷售與儲能業務，博曜電力今年也與台達電簽訂綠電轉供契約，提供台達電每年3600萬度綠電。

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