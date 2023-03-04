台電強韌電網進補 六家機電廠看旺今年

士電、東元、中興電、亞力、華城及大同等機電廠，憑藉接獲台電強韌電網計畫訂單進補，目前重電在手訂單從30億元至182億元不等，看旺今年營運，普遍訂出今年營收及獲利成長營運目標。

尤其，中興電續接獲台電161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）及民間企業訂單達182億元，加上統包工程，目前整體在手訂單金額272億元，中興電董事長江義福表示，中興電目前平均每兩周就接獲台電GIS開關訂單，可以樂觀預期，中興電2030年前訂單無虞。

台電規劃未來10年投入5,645億元強化電網，實際已執行約3761億元，剩下1,884億元續編專案計畫執行。台電將強韌電網計畫分三大主軸，4,379億元用在集中式電網改為分散電網，五大電廠直接供電給七大科學園區及產業園區；精進強固電網工程將投入1,250億元、強化系統防衛能力經費16.9億元。台電執行強韌電網計畫，也為台灣各機電廠業績增色。

樂事能源取得台電停置式變壓器標案，金額逾億元，為期二年多合約，今年起陸續出貨。亞力取得台電強韌電網計畫的中低壓開關訂單，並供應高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備，目前在手訂單70億元以上。

華城指出，台電、外銷、儲能系統等綠能設備及市面用電，是華城營運四大支柱，其中，台電及外銷營收占比各30％～35％。華城去年新接電力變壓器訂單28台以上，預計今年出貨20台給台電，目前在手訂單金額超過50億元。

東元指出，台電廣設儲能系統及分散電網，與東元智慧能源事業群主要推展業務方向相同，台電計畫十年全面汰換電網，東元預估，未來每年可爭取數十億元商機，包括國產自製的69KV及161KV氣體高壓絕緣開關設備（GIS）、電網數位化設備等自製電力設備產品，以及相關變電站及儲能系統統包工程。

大同去年底取得台電低壓智慧電表17.8億元、冬山超高壓變電所儲能案26.25億元兩標案，今年又拿下台電強韌電網計畫的大安超高壓變電所345KV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案，未稅標案金額是19.3億元。

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