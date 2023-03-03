建德現增 競拍底價16.96元

磨床大廠建德（6606）獲准興櫃轉上市，暫定24日掛牌。配合上市，辦理現金增資12,680張，3日公布，8,825張現金增資股票將競價拍賣，競拍日期6～8日，競拍底價訂16.96元。建德接單未受景氣影響，目前在手訂單能見度二至三個月，法人預估今年營收年增2成。

建德生產龍門磨床、平面磨床、圓周磨床及圓盤磨床等產品，應用範圍涵蓋機械、國防、汽車、航太、電子、模具及醫療等產業，並以自有品牌KENT銷售全球。建德表示，建德近年產品增加聯網、IoT等智慧化功能，大幅提高產品附加價值，透過大數據分析，客戶可預先獲知設備何時會故障，先進行預防保養、減少產品不良率，降低生產成本、加速出貨效率。

建德強調，去年營收約9億，EPS為1.47元，2月21日董事會決議，每股配2.25977276元現金股利，這次參與現增競價拍賣及公開申購的投資人，也可享股息，等現金增資完成後，每股現金股利調整為2元，現金殖利率約6.25％。

建德董事長李金旆指出，建德在大陸浙江杭州、江蘇南通購地及建廠，杭州廠占地萬坪，產能已經滿載，南通新廠占地1.56萬坪，建廠投資金額1,700萬美元，產能需3年才達顛峰，屆時營收將是目前兩倍，上看新台幣20億元。

此外，建德也瞄準東南亞市場，計畫今年先在越南建維修廠，為日後建廠預作準備。而為貼近市場，美國芝加哥設發貨倉庫，美國市場已轉虧為盈。