台化去年每股賺1.26元 配息0.95元

台塑四寶股利政策陸續揭曉。繼台塑化（6505）後，台化（1326）3日召開董事會，通過去年財報，全年營收3,798.97億元，淨利73.59億元，每股純益1.26元，通過配發現金股息0.95元。

台化春節前調查，聚酯纖維下游訂單只有10～15天，但備庫存平均20～25天，可見對年後巿場看好。配合市場需求，除寧波廠全產全銷外，台灣、越南各生產廠2月起會逐漸提高產量。

台化指出，大陸去年第四季雖然疫情大爆發，GDP仍成長2.9％優於預期，顯然快速解封縮短了疫情高峰期，有助內需恢復。2月雖只有28天，但市場好轉，營收可望比1月要好，至於第一季營收會逐月增加。

此外，油價、乙烯等成本支撐，加上低接買盤增溫，五大泛用樹脂最新現貨行情回穩走堅；其中，台化相關產品PP彈升20美元，ABS、PS止跌持平。另SM、PTA報價上漲14美元、10美元，SM每噸站上1110美元。

除產品報價回穩走堅，台化持續強化利基布局；兩岸複合材料應用總年產13.2萬噸，複材中心開發電動車、5G、鋰電池儲能等應用材料，布局高值化塑料市場。

另一方面，台化電動車車用螢幕導光板、日行燈導光條及具備高反射的車尾燈反光飾條，獲大廠使用；陸續在充電槍、充電樁、車載鋰電池模組及儲能等系統廠進行認證，深耕電動車市場。另，根據業界最新標準規範，開發出PC/ABS、PC及PP等新材料，可應用於5G產品，包括戶外微型基地台、天線罩等。