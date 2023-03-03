亞聚去年EPS 2.44元 稱冠台聚集團

台聚集團相繼公布去年財報及股利政策。亞聚（1308）受惠大陸太陽能需求活絡，烘托EVA行情穩步攀揚，營運持穩墊高，去年第四季EPS 0.51元，全年營收98.15億元，營業利益29.47億元，淨利14.47億元，EPS 2.44元，勇奪集團獲利冠軍。董事會通過配發現金1.2元；對照股價28.95元，現金殖利率4.14％。

不過，台達化（1309）受制大陸新冠防疫管控，重創景氣，去年第四季營運由盈轉虧，單季每股虧損0.1元；全年營收180.84億元，營業利益2.25億元，淨利4.12億元，EPS1.04元；配發現金0.5元。

亞聚LDPE/EVA年產15萬噸；另有大陸古雷30萬噸EVA裝置。大陸下游光伏組件廠獲利改善需求回升，開工率逐漸提升，有利支撐光伏料EVA行情，加上大陸疫情趨緩，國內外旅遊陸續開放，終端消費提升，3月進入鞋材傳統旺季，供給轉趨緊俏，烘托營運增溫。EVA今年來漲幅25.97％，每噸現貨行情1,940美元。

廠商表示，俄烏戰爭能源價格高漲，歐洲太陽能需求火熱，荷蘭去年太陽能發電量比例14％，居歐盟首位，德國去年太陽能發電新增裝置數也成長28％，今年首季歐洲綠能需求可望延續。另大陸十四五太陽能裝機規劃今年目標90GW，較2022年增加15GW，預期整體訂單增加10～30％，有助長期營運持穩推進。

此外，台達化考量高值推展、把握集團大陸古雷一貫石化投資陸續開出，利用其中SM布局的原料支援，啟動ABS、PS擴產計畫。除台灣ABS、EPS去瓶頸年增1.2萬噸、4,200噸，預計第四季完成；有鑑大陸福建、珠東、浙南、江西等目標耕耘市場年需求約50～60萬噸，大陸EPS新廠年產規模30萬噸，一期20萬噸預計2024年第三季投產。

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