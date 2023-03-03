觀光復甦 賴正鎰曝第2家涵碧樓可能開在這

疫後全球旅遊復開始回溫，台灣疫後觀光復甦現況令人關心，全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰2日表示，全球都在搶觀光客，台灣不能搶輸人，且在觀光旅遊業嚴重缺工下，他呼籲政府應加大招手外籍觀光客，並建議3月起就開放大陸觀光客來台、同時也要加速全球國際行銷宣傳；賴正鎰更宣布，預計在台灣開幕第2家涵碧樓，盼最慢3年開幕迎客。

面對目前入境台灣的國外旅客仍不算多，賴正鎰說，政府應該自3月起就開放大陸觀光客來台，讓今年入境人數衝上800萬人次，至少要先恢復2019年疫前的7成水準，明年才有可能百分百復原。而這幾年觀光相關產業蕭條，很多旅遊業、導遊領隊、遊覽車司機、飯店酒店業客房員工轉職其他行業，要把他們拉回來真的有困難，希望政府能開放外籍人士投入旅宿服務業，以解決觀光業人力不足的燃眉之急。

賴正鎰指出，可能大家都關太久沒有出國機會，解封後出境旅遊爆發，一解悶氣，全球快速開放國境，為的就是要搶國際觀光客，香港也從2月6日起全面開放邊境來吸引更多海外遊客，要從3月起陸續釋出50萬張免費機票給不同地區的觀光客。觀光業快速復甦，對全球交通運輸航空業期待恢復疫前榮景，可說是指日可待。

他以美、英為例，美國去年10月政策鬆綁後當月就入境513萬人次，全年總入境就高達5,240萬人次，對比2019年，已恢復將近6成6；英國去年解禁後，6月後每月旅客平均人數，已恢復至疫前的8成5左右。身為亞洲觀光大國的日本與泰國，日本2019年入境遊客平均每月約266萬人次，今年1月入境人數高達149.7萬人次，快速回溫中；泰國也在去年12月迎來224萬人次入境訪客，今年1月也有208.8萬人次。

賴正鎰說，台灣跟大陸同樣解封政策比較慢，但現在看起來大陸開放速度已超過台灣。台灣去年10月13日實施入境免隔後，當月入境人數激增為9.3萬人次，11月提高到17.3萬人次，12月更暴增為30.2萬人次，來源以新加坡、日本、泰國、馬來西亞與韓國等5國較多，也就是說，去年第四季入境總數就多達56.8萬人次，旅遊市場快速升溫，但台灣仍未全面開放大陸觀光客來台，這點相當可惜。

他表示，交通部觀光局與各地政府攜手邀請各主要觀光旅遊國家的旅遊業者來台踩線，希望能加速迎來大量觀光客，團客與自由行都在爭取當中，只不過目前每日入境台灣約1、2萬多人，扣掉商務及國人入境，要努力的空間還很大。

對於兩岸觀光旅遊，賴正鎰說，兩岸近來紛紛各釋出善意，新的陳內閣上任後，包括商總等工商團體，都希望恢復兩岸政商、旅遊及文化、宗教及金融等方面的交流往來。大陸已於2月6日開放試點恢復出境旅遊團，出境遊大熱門，國台辦日前也促恢復兩岸正常飛航，由目前4個直航點，優先考量恢復臺灣人較集中的廣州等16個直航航點。

他建議兩岸應加速談判復航，爭取恢復兩岸共65個對飛航點，每週對飛共840個客運航班，以及2019年8月之前的47個來台自由行試點城市，爭取更多省市領導組經貿團到訪台灣，並採購臺灣農漁產品。

至於涵碧樓酒店經營計畫，疫情3年間日月潭涵碧樓創下住房率的歷史新高，且房價維持一定平穩程度，表現亮眼，賴正鎰說，這幾年受疫情影響，國人已習慣在台灣優美風景點深度旅遊，看好台灣度假市場，正在評估開設台灣第2家涵碧樓，評估地點包括花蓮，墾丁及雲林，目前傾向以自己家鄉雲林可能性最大，預計基地面積約3、4千坪，房數約在100間內，預估總投資額20億元以上，最快今年定案、明年動工，希望最慢3年後開幕。

賴正鎰指出，未來3年的經營目標放在加速涵碧樓代管品牌輸出、籌備台灣第2家涵碧樓；而大陸布局的部分，第1家涵碧樓「青島涵碧樓」明年將進入開業第10年，南京是第5年，第3家成都涵碧樓正積極籌備，目前在調整設計圖，預計明年會進入實質開發階段。

（中時 何書青）

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