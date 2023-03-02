台中高鐵娛樂購物城 拚年底動工

全台高鐵站區最大開發招商案「台中高鐵娛樂購物城」終於動起來，投資開發商－第一大國際開發公司2日指出，近期將提交都市計劃審查，力拚今年底前動工。其中營業面積達9.5萬坪、台灣最大的購物中心規劃在2026年底前完工；另擁有390間客房、中台灣最大國際五星級酒店則預計2027年營運。

投資金額200億的台中高鐵娛樂購物城，第一大國際開發公司為展現開發決心，集結台、日百貨購物中心專業經理人的經營團隊2日首度公開亮相，包括前台北101購物中心總經理、前太平洋SOGO百貨中國區營運總經理戴蔭本擔任營運長；擁有20年以上奢侈品國際零售專業經理人吳志倫接任百貨購物中心事業部總經理；百貨零售服務業經驗超過30年的矢野辰雄擔任百貨購物中心事業部高級副總經理等。

第一大國際開發董事長原島榮一強調，台中高鐵娛樂購物城土地達4.8萬坪、單一且完整的大街廓，四面臨路並緊鄰三鐵共構，「這是空前的，也是稀有的」，未來可媲美日本東京車站以商業結合一體的綜合商業項目，吸引大量的商務、觀光旅遊、休閒、購物人潮，估每年可吸引逾千萬人潮。

「台中高鐵娛樂購物城」2021年底由廣三百貨集團轉投資的第一大國際開發取得投資開發權，原規畫去年動工興建，惟目前開發時程已明顯遞延，是否擔心營建成本持續高漲？第一大國際營運長戴蔭本表示，營建成本確實不斷變動，第一大國際密切注意與估算成本；至於聯貸案目前緊鑼密鼓籌備中，期望商場如期在2026年底前開幕營運。

值得一提的是，台中高鐵娛樂購物城原規畫的雙塔建築，一棟是國際五星級酒店、另一棟是四星級商務飯店，目前雖確定仍維持雙塔建築，惟一棟是國際五星級酒店，另一棟則成樓高180米的A級商辦大樓。