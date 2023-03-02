中油：向俄購氣去年到期即未再續約

針對媒體報導中油公司去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清表示，與俄羅斯液化天然氣供應商合約早在去(111)年3月即到期，並未再續約。去年採購之液化天然氣，依長、中、短進口合約現貨的比例，中長約占71%、短約現貨佔29%，中長約主要的氣源來自澳洲、卡達、美國及巴布亞紐幾內亞。

中油強調，現行中油進口的液化天然氣對象為既有國際供應商如法國道達爾、殼牌、英國BP等公司所交運的組合貨氣，中油會依照合約要求產品熱值、交期等條件，至於各式氣源如何組合為產品，依國際交易慣例，則由國際供應商自行調整。

中油與俄羅斯液化天然氣供應商有一5年合約，氣源來自庫頁島，但早已於去年3月屆期，並於當年3月31日卸收完合約最後一船貨氣，其後未再與俄羅斯供應商簽訂新的合約。

中油指出，媒體報導所指的俄羅斯液化天然氣氣源則是中油既有的國際供應商，依約執行所交運的貨氣，因合約貨源為組合貨氣，供應商皆依合約要求之船期、熱值、船隻大小等條件交付貨氣。 中油說明，公司這種採購天然氣方式是國際上常見的慣例及作法，依照合約向國際大型石油公司如法國道達爾、殼牌、英國BP等公司購買天然氣，相對具有保障。

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