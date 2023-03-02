成本、低接買盤支撐 塑化行情止跌反彈

PLATTS報導，油價、乙烯等成本支撐，加上低接買盤增溫，先前漲勢暫歇，甚至反轉走跌的五大泛用樹脂最新現貨行情回穩走堅。其中，PP彈升20美元；EVA、LLDPE攀揚15美元、10美元，EVA每噸1,940美元；PVC、HDPE、ABS、PS悉數止跌持平。另SM、PTA報價上漲14美元、10美元，SM每噸站上1,110美元。

分析師表示，石化上游原料苯價小跌，乙、丙烯持平，SM、PTA上揚，有助台塑化（6505）、台化（1326）營運持穩推進。另，PVC、EVA利差空間相對勝出，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及華夏（1305）、聯成（1313）收益進補。

大陸公布2月PMI數據向好提振股市期市普漲，聚烯烴跟漲為主，盤面震盪偏強。伴隨成本支撐穩定，貿易商隨行調漲價格，下游詢盤增多，成交有所好轉，大陸石化行情重心窄幅提升。

其中，PP華東內銷市場上漲50元人民幣/噸；LLDPE現貨市場價格走高，華北、華東地區價格上漲30～50元人民幣/噸不等。

此外，大陸PVC下游企業開工率回升，PVC整體開工負荷率79.66％，下降0.43％，供需邊際略好轉。SM因成本偏強、供需改善，延續反彈。

廠商指出，大陸塑料存反彈驅動，聚烯烴（PE、PP）近期支撐較多，加上金三銀四需求旺季及兩會宏觀預期支撐，聚烯烴重心逐步上移反彈可期；近期是地膜旺季，PE驅動強於PP。

大陸除地產和基建外，出口也是PVC需求的重要組成部分。近期PVC下游製品開工回升，出口尚可，社會庫存、廠庫庫存微降；受市場預期房地產回暖、PVC建材等需求存增加預期以及PVC社會庫存周環比下降等因素提振，期貨震盪反彈。

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