2月車市熱 創24年同期新高

2月台灣車市淡季不淡，買氣在農曆年後持續火熱，加上新車供給量能增，推升單月新車領牌數達3.28萬輛，較去年同期大幅成長35.2％，不僅優於原預期的2.7萬輛，更創下24年以來同期新高紀錄。2月車市超預期的表現帶動下，一舉扭轉1月年減逾14％頹勢，累計前二月新車領牌6.76萬輛，較去年同期轉為正成長4.2％。

展望3月，車商認為，隨著消費信心回升，及政府多項老車汰舊換新購車補助的刺激下，預估車市規模有機會進一步擴大，全月整體市場可望衝上4萬輛，維持較去年同期成長的態勢。

進一步觀察2月車市表現，不論進口車或國產車多較去年成長，其中豐田、凌志總代理和泰汽車新車領牌數達1.08萬輛、年增11％，穩居龍頭；三陽現代汽車單月領牌1,710輛，比去年同期大幅增長71.4％，兩家公司2月領牌數皆創公司成立以來同期新高。

其他包括本田、賓士及福特等主流品牌業者，2月領牌數也較去年同期成長逾3成。中華三菱則在新品牌MG開始穩定交車挹注下，2月領牌數年增率更達47.3％。

車商表示，2月展間賞車人潮較預期增逾2成，可見疫情解封後，民眾購買新車的需求不僅未降低，買氣仍然相當熱絡。

和泰車表示，豐田品牌各主要車款持續稱霸同級距，其中輕商車TOWN ACE在2月領牌數來到1,305輛，連續第二個月登上輕商車銷售冠軍。

三陽現代則分析，2月因原廠生產零件供應較充足，因此帶動旗下國產車款包括CUSTIN、Tucson L、VENUE及PORTER大量交車，推升單月市占達5.2％。

至於進口車市場方面，可看出大量到港交車效益浮現，推升2月進口車領牌達到1.49萬輛、年增47.9％，其中豪華進口車領牌年增率更達52.4％。

和泰代理的日系豪華品牌凌志旗下主力車款NX，單月領牌1,442輛，奪下全車種銷售亞軍，更襄助凌志品牌一舉奪下豪華車市冠軍。

但和泰車坦言，市場買氣雖持續熱絡，缺車問題還是很嚴重。以豐田進口休旅車RAV4為例，2月領牌僅656輛。

整體而言，在2月淡季不淡氣勢下，車商多看好3月可延續這波買氣，車市月銷量進一步擴大至4萬輛，續較去年同期成長。